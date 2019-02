Památný fotbalový večer, píše chorvatský tisk o vítězství Dinama

Chorvatský tisk se rozplývá nad skvělým výkonem Dinama Záhřeb, které vybojovalo postup do osmifinále Evropské ligy přes fotbalisty Plzně, které ve čtvrtek na domácím stadionu Maksimir porazilo 3:0. Podle médií na tento večer bude chorvatský fotbal ještě dlouho vzpomínat.

"Dinamo odehrálo památné utkání," píše Večernji list. Podle něj záhřebský tým předčil soupeře úplně ve všem. Celek z hlavního města čekal na postup do jarní části evropských pohárů dlouhých 49 let a nyní jeho "pohádka" stále pokračuje. "Říkali, že je (postup do jarní části) historický, a my jsme to ještě trochu prodloužili a pozvedli na vyšší úroveň. Pro klub, pro nás, pro tým, pro trenéra, pro Záhřeb, pro Chorvatsko," uvedl pro Jutarnji list střelec druhé branky Emir Dilaver.

Deník konstatuje, že tak bujaré pozápasové oslavy fotbalisté Dinama nepamatují. Poté, co se dlouze loučili s diváky, hráči radostí polili svého trenéra mířícího na televizní rozhovor od hlavy až k patě. Podle deníku hnala hráče domácího celku kupředu skvělá atmosféra na stadionu, kde se sešlo bezmála 27.000 diváků.

"S takovými fanoušky můžeme až na konec světa! Byli fantastičtí," řekl chorvatský reprezentační brankář Dominik Livakovič. "Musím říct, že nás motivovala i prohlášení z Česka, podle nichž byla naše slabá obrana jejich šancí. My jsme jim dokázali, že to tak není, a přesvědčivě jsme je porazili," uvedl gólman Dinama, které první zápas v Plzni prohrálo 1:2.

List 24 Sata velebí výkon útočníka Bruna Petkoviče, který dal třetí gól a odehrál možná nejlepší utkání za Dinamo. "Dostali jsme náhradu za Maria Mandžukiče?" ptá se řečnicky deník s odkazem na hvězdu chorvatského fotbalu, která loni ukončila svou reprezentační kariéru. Podle deníku se Petkovičův výkon musel přihlížejícímu trenérovi národního týmu Zlatku Daličovi rozhodně zamlouvat.

Slobodna Dalmacija se pochvalně vyjadřuje o trenérovi Dinama Nenadu Bjelicovi, jemuž se podařilo tým na zápas dokonale připravit. "Na toto utkání byla naše příprava snazší, protože jsme včas dostali facku a odvetu jsme odehráli fantasticky. Bylo pro mě lehčí připravit se na toto utkání než na první, protože média před prvním zápasem prezentovala Viktorii jako horší tým, a v tom mi nepomohla. Bylo tehdy složité hráče připravit," citují splitské noviny Bjelicu.