Real míří za třetím titulem v řadě, překazí mu to Liverpool?

Dlouhá a náročná klubová sezona se blíží ke svému konci. Na mezinárodním poli se nejvíce dařilo španělskému Realu a anglickému Liverpoolu. Oba celky tak dostaly možnost porvat se o cennou trofej na hřišti v Kyjevě, kde se letošní finále Ligy mistrů uskuteční.

Do finálového utkání se možná trochu překvapivě probojovaly týmy, které ve svých domácích ligách nedominovali. Madridští zakončili poslední ročník na třetím místě, Liverpool dokonce ještě o příčku níže.

Ani jedno z mužstev navíc v posledních týdnech zrovna neoslňovalo. Anglický celek vyhrál jen dvě z posledních šesti soutěžních utkání, Real pak z posledních pěti pouze jedno. Na druhou stranu ovšem Španělé pokaždé alespoň dvakrát skórovali.

Na nelichotivou bilanci poslední doby však pozdější vítěz nechá zapomenout a společně s fanoušky se bude radovat z velkého vítězství. Pro Real by to navíc byl třetí triumf v Lize mistrů za sebou, což se ještě v novodobé historii (od roku 1992) nikomu nepovedlo.

"My máme vždy úplně stejnou touhu uspět. Jsme ve třetím finále za sebou a máme šanci udělat něco zcela historického - vyhrát potřetí za sebou. Takže nikdo nemůže říkat, že Liverpool je hladovější než my, protože to prostě není pravda," řekl Zidane.

"Jsme Real Madrid a tento klub chce vždy víc a víc," doplnil pětačtyřicetiletý Francouz.

Liverpool se do finále probojoval po jedenácti letech, v roce 2011 prohrál v rozhodujícím zápase s AC Milán. Nikdo z tehdejší sestavy už v anglickém klubu nepůsobí, současní hráči mají ovšem zkušenost s jiným finálovým duelem. Před dvěma lety nestačili v souboji o titul v Evropské lize Seville.

"Už tehdy nám trenér Jürgen Klopp říkal, že nás v budoucnu čekají další finále a ať si z toho vezmeme ponaučení. A teď je to tu a my jsme připraveni a hladoví po úspěchu," řekl kapitán Jordan Henderson.

Hlavní zbraní Liverpoolu bude útočné trio ve složení Mané, Firmino a Salah. Tito tři hráči se totiž v letošní sezoně Ligy mistrů postarali o 29 z 35 branek, které anglický klub nasázel.

"Vyhrát Ligu mistrů je něco speciálního. Hrát finále je splněný sen. Pamatuji si, když jsem finále sledoval v Egyptě v televizi a teď jsem tu. Real má s finále hodně zkušeností, ale je to jen jedno utkání a já nechci hřiště opouštět poražený," prohlásil Salah.

Ovšem i Real má někoho, který klidně o triumfu může rozhodnout sám. Není jím nikdo jiný než portugalský Christiano Ronaldo. Ten se v letošním ročníku mezinárodní soutěže prosadil už patnáctkrát a pouhé dvě trefy mu schází, aby vyrovnal svůj vlastní rekord.