Škodův recept na Kyjev: Standardky jsou naše šance, jsme vysocí

Kapitán Milan Škoda nastoupil ve třech z pěti soutěžních zápasů nové sezony v základní sestavě slávistických fotbalistů a vstřelil tři branky, naposledy vítěznou při páteční ligové výhře 1:0 v Mladé Boleslavi. Reprezentační útočník věří, že se prosadí i v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Dynama Kyjev. Po remíze 1:1 v úvodním duelu v Edenu by podle něj Pražanům hodně pomohlo, pokud by v ukrajinské metropoli skórovali jako první.

"Zatím je to dobré, ale samozřejmě vždy to může být střelecky i lepší. Jsem rád, že jsem dal v posledním zápase v Boleslavi gól a že jsme vyhráli. Věřím, že týmu můžu gólově pomoci i v úterý," řekl na tiskové konferenci Škoda.

Slavia před týdnem doma Dynamo přehrávala, ale nakonec musela být ráda za remízu, kterou v nastavení zařídil z penalty Josef Hušbauer. "Očekávám, že budou aktivnější a budou mít dobrý nástup do zápasu. Musíme chytit začátek, bude to těžké, ale věřím, že to zvládneme," podotkl Škoda. "Bavíme se hodně o ofenzivních hráčích a jejich krajích, kde mají šikovné hráče. Na ty se připravujeme nejvíc," doplnil dvaatřicetiletý útočník.

Za důležité považuje, aby Slavia skórovala jako první. "Kdybychom dali první gól, bylo by to skvělé, pomohlo by nám to do zápasu. Byla by to velká pomoc. Ale i kdyby se to nepovedlo, hraje se 90 minut a nějakou branku jsme schopni dát," podotkl.

Jeho tým zkusí využít výškovou převahu. "Je známé, že máme vysoké hráče a snažíme se těžit ze standardek. Je to jedna ze zbraní, které bychom zítra rádi využili," prohlásil Škoda.

Pokud by došlo na penaltový rozstřel, nebál by se pokutový kop zahrávat. "Kdyby utkání došlo až do penalt, není to nikdy příjemné. Na psychiku je to náročné. Už jsem ale pár penalt kopal i ve vypjatých situacích, takže bych ji určitě šel kopat, pokud bych na hřišti byl," dodal.