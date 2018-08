Slavia prohrála v Kyjevě 0:2 a skupinu Ligy mistrů si nezahraje

Fotbalisté pražské Slavie si základní skupinu Ligy mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola podlehli v Kyjevě Dynamu 0:2 a po domácí remíze 1:1 jsou vyřazeni. Ukrajinského favorita v souboji vicemistrů svých zemí poslal v 11. minutě do vedení Benjamin Verbič a pojistku přidal v 74. minutě Arťom Besedin gólem z ofsajdu. Na druhé straně rozhodčí naopak v 38. minutě Stanislavu Teclovi ve sporné situaci vyrovnávací trefu neuznali.

Slavia utrpěla první soutěžní porážku v nové sezoně a nenaváže na dosud jedinou účast v základní skupině Ligy mistrů z roku 2007. Po vyřazení z kvalifikace ji čeká skupina Evropské ligy. Dynamo si naopak zahraje závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský udělal oproti úvodnímu utkání v Edenu jednu změnu v sestavě, když do útoku místo Škody nasadil Tecla. Deli se Sýkorou se stihli uzdravit. Za Dynamo poprvé v sezoně nastoupil chorvatský vicemistr světa obránce Pivarič. Vstup do utkání Pražanům nevyšel a už v 11. minutě inkasovali. Hostující obrana zaspala při Cygankovově přímém kopu a nabíhající Verbič ve skluzu poslal míč do sítě. Slovinský křídelník dal poslední tři góly Kyjeva, trefil se i v úvodním duelu v Edenu.

"Neřekl bych, že jsme zaspali. Oni to dobře kopnuli, kluci bránili a já už si šel pro centr. Někomu se tam Verbič vysmekl z bránění a špičkou to píchl na přední tyč," řekl slávistický brankář Ondřej Kolář.

V 18. minutě mohl opět udeřit Verbič, kterého vychytal Kolář. Slavia v závěru poločasu přidala a v 38. minutě dokonce na několik sekund slavila vyrovnání, poté co Ngadeu vrátil balon před branku a Tecl jej dorazil za Bojka. Po chvíli však pomezní rozhodčí odmával ofsajd, nejspíš kvůli tomu, že v postavení mimo hru stojící Deli atakoval obránce. Za protesty dostali žluté karty Hušbauer a náhradní brankář Kovář a asistent trenéra Köstl byl vykázán na tribunu.

Za protesty dostali žluté karty Hušbauer a náhradní brankář Kovář a asistent trenéra Köstl byl vykázán na tribunu. "Gól 20 vteřin platí, pak neplatí. Jedeme sem bojovat o Ligu mistrů a dopadne to takhle, je to smutné," řekl České televizi Tecl. "Byl jsem překvapený. Už jsem viděl, jak pomezní běží na půlku, tak jsem se radoval, že je gól. Ale pak se něco stalo. Nevím, co se tam odehrálo, musím se na to podívat," dodal Kolář.

Rozhodci hrube ovlivnili oba zapasy. Mistopredseda Surkis by mel odstoupit a UEFA se nesmi se divit, co fanousci opravnene skanduji ve spojeni s jejim jmenem. Byt Dynamem, takto bych postoupit opravdu nechtel. Jsem pysny na nas tym a budeme tvrde pracovat dal, diky za podporu! - Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 14. srpna 2018

Slávisty sporná situace nabudila a před pauzou si vytvořili tlak. Zmrhal však pálil těsně nad a Coufalovu ránu domácí hráči zblokovali. Červenobílí se i po přestávce tlačili za vyrovnáním, ale defenziva Dynama, která v sezoně dosud jen jednou inkasovala, si dlouho počínala jistě. Až v 68. minutě hosté vyšachovali domácí obranu, Souček však ve skluzu netrefil prázdnou branku.

Zahozená šance slávisty přišla draho. V 74. minutě totiž Cygankov vysunul Besedina a ten přehodil brankáře Koláře. Sudí branku uznali, i když padla z ofsajdu. "Vím, že se tam o tom nějak bavilo, že to byl ofsajd, ale já to nezaregistroval. Snažil jsem se tu šanci nějak chytit. Jsou to smolné momenty, ale rozhodčí je vyhodnotil, jak je vyhodnotil. My se s tím musíme sžít a pokračovat dál," řekl Kolář.