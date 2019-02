Závěrečný tlak Slavii nestačil, Eden branku neviděl

Fotbalisté pražské Slavie remizovali v úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské ligy s belgickým Genkem bez branek. Souboj lídrů domácích soutěží byl v Edenu vyrovnaný a každý z týmů jednou trefil tyč. Odveta se hraje za týden na soupeřově půdě.

Červenobílí neinkasovali ani ve čtvrtém domácím utkání této sezony Evropské ligy. Slavia se představila v jarní části pohárů poprvé od sezony 2007/08, kdy vypadla v Poháru UEFA s anglickým Tottenhamem. Do osmifinále prošli Pražané naposledy v roce 2003.

"Zápas měl všechno, chyběly jen góly. Skončilo to 0:0, když už je to remíza, tak takováhle výhoda pro nás," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Myslím, že v Genku to bude trochu jiné utkání. Určitě bude rozdíl v kondici hřiště, což bude trošku nahrávat domácím. Budou mít domácí prostředí, to je výhoda pro ně. Na druhou stranu tím výsledkem 0:0 a tím, že jsme se jim dokázali vyrovnat, jsou šance stále 50 na 50," dodal.

Slavia nastoupila s jednou změnou v základní sestavě oproti úvodnímu jarnímu zápasu s Teplicemi: na kraj zálohy se vrátil Stoch, který nahradil Olayinku. V zahajovací jedenáctce hostů chyběl tvořivý středopolař Pozuelo.

Genk od úvodních minut potvrzoval, že je ofenzivním týmem, a snažil se hrát aktivně. Jako první však dvakrát zahrozil Škoda. Nejprve v 17. minutě v záklonu hlavičkoval nad a o dvě minuty později trefil z otočky tyč. "Při té tyčce jsem si to hodil do strany a byl jsem překvapený, že jsem tak volný. Využil jsem toho, ale bohužel jsem to netrefil ideálně," řekl Škoda.

V dresu lídra belgické ligy byl vidět hlavně krajní záložník Trossard. V 32. minutě se u lajny zbavil Kúdely a z ostrého úhlu pálil do tyče. Za chvíli De Norre přiťukl Fioličovi a jeho křížná střela těsně minula vzdálenější tyč. Na druhé straně mířil z dálky kousek vedle agilní Stoch.

I po přestávce pokračoval vyrovnaný zápas. V 57. minutě měl další šanci Škoda, ale špatně trefil míč. Po hodině hry na druhé straně doklepl balon do sítě Trossard, ale gól neplatil kvůli ofsajdu. "Popravdě jsem se otáčel s tím, že je to gól, s ofsajdem jsem nepočítal," uvedl slávistický brankář Ondřej Kolář.

Škoda dál hrozil. V 64. minutě ho centrem našel střídající Olayinka a proti střele z první musel zasáhnout gólman belgického týmu. V další šanci pak Škoda opět mířil jen do středu branky.

V 73. minutě zachránil na opačné straně slávisty gólman Kolář, který vychytal střelu unikajícího De Norreho. "Pro mě byl nejtěžší nájezd ze strany. Měl jsem štěstí, že se to odrazilo vedle," podotkl Kolář.

Pražané se tlačili za vítěznou brankou, ale neprosadil se ani v 81. minutě střídající Van Buren, jenž mířil po zemi vedle. "Měli jsme dost šancí, je to o lepším řešení a při těch mých šancích i o štěstí. Bohužel nám to tam nespadlo," litoval Škoda.

Po dalším Coufalově centru pak z voleje zakončil nad Olayinka a Slavia poprvé od listopadové porážky 0:2 v Bordeaux nedala v soutěžním utkání gól.

"Myslím, že je to stále 50 na 50. Lidé si možná nemysleli, že Slavia je tak silná, jak dnes ukázala. My to ale víme moc dobře, protože jsme je bedlivě sledovali. Vzhledem k těmto okolnostem a tomu, jaký Slavia hraje fyzický fotbal, jsem spokojený s tím, jaký výkon hráči předvedli," uvedl kouč Genku Philippe Clement.