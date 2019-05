Excelentní sólo! Norský fotbalista dal devět gólů v jednom zápase.

Norský útočník Erling Braut Haaland předvedl v závěrečném utkání základní skupiny mistrovství světa fotbalistů do 20 let v Polsku proti Hondurasu rekordní střelecké představení. Osmnáctiletý hráč Salcburku se trefil do sítě středoamerického celku devětkrát a pomohl k drtivému vítězství svého celku 12:0.

Norská výhra je nejvyšší v historii světových šampionátů a novým rekordmanem je i Haaland. V Lublinu překonal dosavadní maximum Brazilce Adaíltona, jenž se na MS dvacítek v roce 1997 trefil šestkrát při vítězství 10:3 nad Koreou.

Haaland otevřel skóre zápasu v 7. minutě. Do poločasu nastřílel čtyři branky a výsledek pečetil v poslední minutě. Honduras dohrával bez dvou vyloučených hráčů a nezmohl se ani na čestný gól.

Norsko navzdory drtivému vítězství nemá jistotu postupu ze skupiny C, neboť oba předchozí zápasy prohrálo. Severský tým nicméně díky výraznému skóre může doufat, že si zajistí play off jako jeden ze čtyř nejlepších týmů na třetích místech.