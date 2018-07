Exligový Vojáček vychytal nulu, Češi jdou přes Brazilce do finále

Čeští fotbalisté na mistrovství světa lékařů v Praze porazili v semifinále Brazílii 1:0 a jsou opět ve finále, kde se střetnou týmem Velké Británie. Pošesté za sebou, přičemž poslední tři souboje proměnili v mistrovský titul. Velkou zásluhu na vítězství měl brankář Jan Vojáček, jenž má za sebou prvoligové zkušenosti z dresu Sigmy Olomouc. Byl nepřekonatelný.

Češi ve fotbale porazili Brazílii. Jak vám to zní?

Krásně. A hlavně pro nás - jsme ve finále!

Byla to vaše nejtěžší nula týmu lékařů?

Já si myslím, že ne. V minulosti jsme také hráli těžké zápasy a teď mi kluci moc pomohli, bránili výborně, moc toho na mě nešlo. Byly zápasy, kdy jsem měl více práce. Teď k té nule stačilo z mé strany poměrně málo.

Takže jste nemusel spoluhráče moc dirigovat?

Snažili jsme si pomáhat navzájem, voláme na sebe. Brazilci byli výborní v práci s míčem, bylo nutné je presovat nenechat jim volnost.

Obhájci titulu a domácí prostředí. To může přinést velké tlaky. Připouštěl jste si je?

Chtěl jsem si zápas na nádherném stadionu na Strahově především užít. To se mi povedlo. Žádné tlaky jsem si nepřipouštěl.

Zažil jste ve své prvoligové kariéře tento stadion?

Bohužel ano, se Sigmou jsme tu se Slavií prohráli tři nula. Dobře si to vybavuju, střelce asi z hlavy teď nevytáhnu, ale výsledek mi naskočil okamžitě. Naštěstí nyní to bylo, mnohem lepší.

Je postupem do finále, kterého dosáhl český tým při každém vystoupení. úkol splněn?

Za sebe bych řekl, že je splněn. Především jsme nechtěli udělat doma ostudu, protože po předchozích úspěších se očekával další a mohla snadno přijít. Je to úžasný pocit. Uvidíme, jak to ve finále dopadne, ale chceme vyhrát.

Osm zápasů jste drželi neprůstřelnost, ve čtvrtfinále proti Mexiku váš kolega Radovan Žižka ovšem dva góly pustil. Vyčítáte mu to?

Soustředíme se hlavně na to, abychom fungovali jako kolektiv a na výsledky. Proti soupeřům jako Mexiko bylo v pořádku, že si zahrají všichni. Určitě mu nic nevyčítám, navíc několik nebezpečných střel chytil. Všechno je v pohodě.