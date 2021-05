Amatérské fotbalové soutěže se kvůli pandemii druhý rok po sobě nedohrají

Amatérské fotbalové soutěže od třetích lig níže včetně mládežnických se v Česku kvůli koronavirové pandemii druhým rokem po sobě nedohrají. Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR) je v úterý kvůli trvajícímu přerušení a pokračujícímu zákazu plnohodnotných tréninků předčasně ukončil. Ze soutěží, které pořádá FAČR, se dohraje pouze domácí pohár MOL Cup.

Amatérské soutěže se kvůli koronaviru zastavily v první polovině října a na rozdíl profesionálních lig se už nerozběhly. Aby mohlo být určeno pořadí, muselo by být odehráno přes 50 procent zápasů. Profesionální první a druhá liga, které řídí Ligová fotbalová asociace, se po měsíční pauze znovu rozběhly na začátku listopadu.

"Do poslední chvíle jsme bojovali o to, aby se mohly neprofesionální soutěže dohrát. Z tohoto důvodu jsme také neustále vymýšleli nové a nové varianty scénářů tak, abychom mohli odehrát požadovaný počet utkání a byla zajištěna regulérní prostupnost soutěží. Ve chvíli, kdy jiné sporty soutěže odpískaly, my stále věřili a bojovali," uvedl v tiskové zprávě předseda FAČR Martin Malík.

"Máme ale první květnový týden a stále není povolena ani možnost plnohodnotného tréninku klubů. Takže je potřeba nyní bohužel konstatovat, že ani fotbalové soutěže již nepůjde dohrát," litoval Malík.

Výkonný výbor bral při rozhodování v potaz i to, že amatéři měli dlouhou pauzu a restart soutěží bez předchozí společné přípravy by zvyšoval riziko zranění. "Zdraví hráčů je a vždy bude naší prioritou. Opravdu jsme dnes již v termínu, kdy nejde realizovat harmonogram soutěží od ČFL a MSFL dolů, včetně tolik potřebného tréninkové procesu, který by restartu předcházel. Je to samozřejmě o to smutnější, že jde o druhou sezonu v řadě, kdy musely být neprofesionální soutěže předčasně ukončeny," uvedl generální sekretář FAČR Jan Pauly.

Stejně jako před rokem kluby v amatérských soutěžích nesestoupí ani nepostoupí. Výjimkou budou postupy do profesionální soutěže - tedy z třetích lig ČFL a MSFL do druhé ligy. Ze soutěží FAČR se dohraje pouze domácí pohár, kterého se v závěrečných kolech účastní už pouze profesionální týmy.

FAČR doufá, že po rozvolnění opatření proti koronaviru budou moci kluby odehrát aspoň případné přípravné turnaje. "Výkonný výbor rozhodl, že v případě realizace podobných turnajů, pokud tedy budou umožněny z hlediska hygienického rozvolňování, bude za předem stanovených pravidel proplácet náklady klubů na rozhodčí. Abychom mohli jako střešní organizace amatérského fotbalu přispět alespoň nějakou měrou k reálnému návratu fotbalu na hřiště a zároveň pomoci přípravě hráčů na novou sezonu," dodal Malík.