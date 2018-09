Baník - Slavia 2:1. Ostrava i v dlouhém oslabení udolala lídra

Fotbalisté Ostravy porazili v 10. kole první ligy vedoucí Slavii Praha 2:1. Baník uspěl navzdory tomu, že od 15. minuty dohrával utkání bez vyloučeného kapitána Milana Baroše, který viděl červenou kartu po intervenci videorozhodčího. Na první gól Martina Filla ještě odpověděl Miroslav Stoch, druhá Fillova trefa v nastavení první půle už ale byla vítězná. Vedoucí Slavia tak má stejně bodů jako druhá Plzeň, čtvrtá Ostrava je o dva body zpět.

Slavistický kouč Jindřich Trpišovský postavil základní sestavu poněkud nečekaně bez klasického útočníka, ale o hlavní vzruch se v první čtvrthodině postaral domácí forvard a kapitán Baroš. Po presinku a akci Holzera s Hrubým se objevil v šesté minutě v první vyložené šanci, ale jeho technickou střelou k tyči Kolář s problémy vyrazil.

Pak do zápasu vstoupil videorozhodčí. Sudí Berka nejprve Barošův zákrok loktem na Součka ve výskoku ocenil žlutou kartou, ale po přezkoumání situace na videu změnil verdikt na červenou kartu a domácí v 15. minutě poslal do deseti. "Ani nevím, jak mě přesně trefil. Dostal jsem zkrátka ránu a rozhodčí to pak vyhodnotili takhle," řekl Souček.

Záhy však naprosto nečekaně jako první udeřili Ostravané - ze standardní situace se po centru Holzera hlavou z malého vápna trefil Fillo. "Dostal jsem to krásně na hlavu a soustředil jsem se, ať to trefím," řekl Fillo.

Slavia si v početní převaze ovšem vytvořila velkou územní převahu. Po Šindelářově podskočení balonu měl nejprve šanci Traoré, ale Laštůvka jeho umístěný pokus k tyči dokázal vytáhnout. O čtyři minuty později ale neměl nárok - Baluta hlavou sklepl míč do druhé vlny na Stocha, který volejem propálil vše před sebou.

Sešívání měli nadále v poli navrch, domácí však držel výborný Laštůvka, který zhatil hlavičku Součka. Už v nastavení přišel navíc druhý nečekaný úder Baníku - Holzer zachytil na polovině hrací plochy přihrávku Součka, rozběhl na pravém křídle Filla, který křížnou přízemní střelou znehybnil Koláře. "Já jsem si ten balon hloupě ukopl, nalil jsem jim to v podstatě na brejk. Oni to vyřešili dobře, Fillo to dobře trefil. Ten gól beru na sebe," zpytoval Souček svědomí.

Slavia do druhé půle do boje poslala Mešanoviče, který měl zanedlouho vyrovnání na kopačce. Avšak Laštůvku zblízka neprostřelil. Hostující tlak byl stále výraznější, ovšem Laštůvka k nepřekonání. V 58. minutě zázračně zlikvidoval tutovku Baluty. "Laštůvka byl dnes famózní, kdybychom hráli dva dny, tak bychom gól nedali," řekl trenér Slavie Trpišovský.

Převaha Pražanů v závěru sklouzla do stereotypu. Domácí sice zatlačili před Laštůvku, ale ve finální fázi chyběl nápad a se všemi centry si ostravský gólman poradil. Ze zcela ojedinělé akce provětral hostující defenzívu Hrubý, ale jeho ránu Kolář kryl. "První poločas byl z naší strany až na ten gól relativně dobrý. Chleba se lámal za stavu 1:1, kdy jsme měli několik šancí. Tam kdybychom dali na 2:1, bylo by to úplně jiné utkání. Pak jsme byli nervózní, úplně nám vypadla kvalita. Měli jsme si s tím poradit," řekl Trpišovský.

V nervózním závěru byl šest minut před koncem vykázán na tribunu ostravský kouč Páník, ale Slavia už s porážkou nic nesvedla. Na poslední okamžiky šel do vápna i gólman Kolář, ale obětavě hrající Ostrava vítězství ubránila. "Něco mě tam trefilo, jsem rád, že jsem takhle klukům mohl pomoct. Ale chci zdůraznit, že to dnes od nás byl opravdu týmový a poctivý výkon, jeden to odmakal za druhého. Bojovností jsme šli tomu výsledku hodně naproti," řekl Laštůvka.