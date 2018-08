Gól Baníku neměl platit, sparťan Vatajelu měl být vyloučen

Aktualizováno 28.08. 19:41Fotbalisté Opavy postoupili do třetího kola domácího poháru. Nováček nejvyšší soutěže v MOL Cupu deklasoval Frýdek-Místek na jeho hřišti 5:0 i díky hattricku... více

Fotbalová reprezentace

O Matouškovi uvažoval i Jarolím, ale nakonec pomůže Lvíčatům

Do dvacetičlenné nominace české fotbalové reprezentace do 21 let na zápasy kvalifikace mistrovství Evropy v San Marinu a proti Řecku se dostali i dva nováčci z... více