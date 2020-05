Klokani rozstříleli Teplice, Liberec zvítězil v Budějovicích

Fotbalisté Bohemians porazili doma v prvním utkání po koronavirové pauze Teplice 4:0. Tři body zařídili "Klokanům" v 25. kole Josef Jindřišek z penalty, Petr Hronek, vlastní gól Jevgenije Nazarova a Kamil Vacek. Pražané se díky druhé výhře za sebou přiblížili na rozdíl tří bodů desáté Olomouci, která drží poslední příčku zaručující start ve skupině o pohárovou Evropu. Hosté nenavázali na sobotní triumf 2:0 nad Libercem v sobotní dohrávce a zůstali dvanáctí.

"Jsme rádi, protože toto vítězství je hodně cenné. Může nám dát klid pro zbytek sezony z hlediska spodku tabulky. Pokud zvládneme následující zápasy, můžeme pomýšlet i výš, což bylo naším cílem," řekl trenér Bohemians Luděk Klusáček na tiskové konferenci, kde zodpovídal předem zaslané otázky novinářů.

Do povolené kvóty 300 lidí na stadionu se vešli i VIP permanentkáři Bohemians, kteří svůj tým v průběhu zápasu hnali kupředu. Podporu vršovickému celku vyjádřili i lidé v domech naproti hlavní tribuně a na jednom z balkonů roztáhli transparent "Vždy s vámi".

"Atmosféra mě docela překvapila, ani jsem nevěděl, že sem může tolik lidí. Bylo super, že nás podporovali fanoušci zvenku. Bylo to hezké," prohlásil záložník Petr Hronek.

Bohemians šli do vedení ve 12. minutě. Teplický záložník Kodeš stáhl v pokutovém území k zemi Pulkraba a sudí Pechanec nařídil pokutový kop. Odpovědnost na sebe vzal kapitán Jindřišek, který přízemní střelou k tyči otevřel skóre a brankáři Grigarovi překazil vychytání 100. ligové nuly.

O necelých deset minut později "Klokani" zvýšili. Teplický Kučera poslal zpětnou přihrávku do vlastního vápna, k volnému míči si doběhl Pulkrab, který našel zakončujícího Hronka. Vzápětí centroval na zadní tyč Vodháněl, ale Pulkrab na balon nedosáhl. Pět minut před pauzou si na Bartkův centr do šestnáctky naběhl Vaníček, ale Grigar jeho hlavičku vytáhl na roh.

Do druhého poločasu poslal teplický kouč Stanislav Hejkal tři nové hráče a hosté po změně stran málem okamžitě snížili. Sraženou střelu ale Trubač hlavou umístil mimo tyče. Po téměř hodině hry zkusil štěstí znovu, ale zamířil pouze do brankáře Valeše, který dostal přednost před Le Giangem a připsal si první ligový start od srpna.

V 64. minutě Podaného centr do vápna nešťastně srazil za Grigarova záda Nazarov. Hosté vzápětí díky Moulisovi zkorigovali stav, ale video odhalilo ofsajd a gól neplatil.

Ve druhé nastavené minutě završil výsledek střelou do prázdné branky Vacek, který využil Nečasovu přihrávku. Závěrečnou děkovačku si hráči Bohemians vychutnali s diváky na balkonech a hrstkou fanoušků v hledišti. Zatleskali i prázdnému "kotli". Diváci na hlavní tribuně pak netradičně sledovali i týmovou oslavu běžně se odehrávající v kabině, kterou řídil Jindřišek.

Oba trenéři využili novinku v pravidlech a vystřídali pět hráčů.

Bohemians potvrdili, že se jim v ligovém ročníku v Ďolíčku daří. Z 12 zápasů tam prohráli jediný a nasbírali tam 25 z celkových 30 bodů. Teplice venku v nejvyšší soutěži nevyhrály pošesté za sebou.

"Uděláme jeden výborný týmový výkon, i když jsme věděli, že individuálně toho s Libercem nebylo mnoho. Pak si hráči řeknou, že to půjde samo, ale ono to samo nepůjde a vypadalo to tak, jak to vypadalo. Naši rozdíloví hráči tam nebyli. Kučera podal velmi špatný výkon, a tak bych mohl jmenovat dál. Zkušení hráči nebyli tahouni mužstva. Dali jsme si tři góly sami," uvedl Hejkal.

Karviná remizovala 0:0 v Opavě a na jaře zůstává neporažena

Fotbalisté Karviné na úvod obnovené sezony první ligy po koronavirové pauze remizovali 0:0 v Opavě a ani v pátém zápase jarní části neprohráli a neinkasovali. Opavští i po 25. kole zůstali předposlední s náskokem tří bodů na šestnáctou Příbram, Karviná je v tabulce třináctá.

"Pro nás je to ztráta, protože jsme hráli doma. Karviná možná držela více míč, ale měli jsme šance, které jsme měli proměnit," uvedl opavský trenér Jiří Balcárek.

V souboji slezských rivalů nejdříve zahrozila Opava, když Zavadil pálil z přímého kopu těsně nad bránu. Na opačné straně střílel z ostrého úhlu Lingr, ale brankář Fendrich byl připraven. Po půlhodině hry opavský mladík Harazim, který absolvoval premiéru v nejvyšší soutěži, dlouhým nákopem vysunul Schaffartzika. Ten napřáhl z rohu šestnáctky a jen těsně minul karvinskou bránu.

Vzápětí se k odraženému míči dostal domácí Souček, ale jeho tvrdou ránu zablokoval obětavý Rundič. Pak byl opět vidět debutant Harazim, po jehož ostrém centru musel hlavu Schaffartzika vykopnout z brankové čáry Ndefe. Hned z protiútoku zahrozili i Karvinští, jenže Taiwo vystřelil jen do míst, kde byl připravený Fendrich.

Opavský klub díky partnerům poskytl asi padesáti fanouškům z kotle vstup na zápas, kde mohlo být jako na všech ligových stadionech maximálně 300 lidí. "Překvapilo mě to a zároveň mi to pomohlo. Byl jsem rád, že tady nebylo úplné ticho a fanouškům, kteří nás skvěle povzbuzovali celý zápas, patří velký dík," ocenil Štěpán Harazim.

Krátce po změně stran se Karviná radovala z branky. Po centru Vukadinoviče dokázal skórovat Taiwo, jenže se nacházel v ofsajdu, a tak gól neplatil. "Bylo to o jednom gólu. Ten náš měl platit, protože to šlo od domácího hráče," upozornil karvinský kouč Juraj Jarábek.

Před gólmanem Bolkem pak neuspěl střídající Mondek. Zhruba čtvrthodinu před koncem vystřelil z ostrého úhlu Juřena, Bolek jeho ránu vyrazil před sebe a pohotová dorážka opavského útočníka šla vedle.

Po akci Harazima s Řezníčkem pálil z ideální pozice vysoko nad břevno Helešic. V závěru z ojedinělé akce Karviné zahrozil šikovný Ba Loua, jemuž chyběl k lepšímu zakončení krok. Po přímém kopu Zavadila dokázali skórovat i domácí, ale také jim sebral radost ofsajd.

"To je fotbal, už to neřeším. Nebyl uznaný pro ofsajd. Nějak jsem věřil, že z té situace dáme gól, ale na ten kop jsem se nedíval. Raději jsem koukal na tribunu," konstatoval Balcárek. "Kdyby platil ten opavský gól v závěru, bylo by to kruté. Remíza byla asi zasloužená," dodal Jarábek.

Opava, která má s 11 góly nejhorší ofenzivu soutěže, už popatnácté v probíhajícím ročníku nedokázala skórovat. Karviná naopak prodloužila jarní neporazitelnost a gól nedostala přes 454 minut.

"Je to pěkné, ale potřebujeme i vyhrávat. Samozřejmě si toho ceníme, protože když nedostaneme gól, tak neprohrajeme. Nějaké zápasy jsme vítězně zvládli a zase na to potřebujme navázat a získat tři body," řekl karvinský obránce Martin Šindelář.

Liberec zvítězil v Budějovicích 1:0 a poskočil na čtvrté místo

Fotbalisté Liberce zvítězili ve 25. kole první ligy v Českých Budějovicích 1:0 a poskočili na čtvrté místo. Slovan díky gólu Alexandrua Baluty z 50. minuty naplno bodoval ve čtvrtém z pěti jarních zápasů a spravil si chuť po sobotní porážce 0:2 v Teplicích. Jihočeskému nováčkovi se nepovedl návrat do obnovené sezony, prohrál třetí ligové utkání za sebou a v tabulce zůstal osmý.

Na obou týmech byla minimálně v úvodu znát absence herní praxe kvůli koronavirové přestávce. Projevila se trochu i při první šanci zápasu. Tvrdou Šulcovu střelu ve 13. minutě z větší vzdálenosti liberecký brankář Nguyen neudržel a míč se dostal k Branderovi. Jeho střelu však gólman hostů zneškodnil a napravil předchozí zaváhání.

Další příležitost měly České Budějovice pár minut před přestávkou. Po standardní situace hlavičkoval Havel, ale Nguyen opět míč vyrazil.

"Začátek byl pro nás perný a dvakrát, třikrát nás podržel Filip (Nguyen). Postupem jsme se dostávali do hry a byli jsme i nebezpeční," řekl liberecký kouč Pavel Hoftych.

Do druhého poločasu skočil s větší energií Liberec. Po prudkém centru z pravé strany lehce tečoval míč Kuchta a trefil tyč českobudějovické branky. Po další šanci se už hosté radovali. Malinský ve velkém vápně přešel přes Sivoka a v ideální pozici vystřelil. Jeho pokus vyrazil Drobný, ale Baluta měl následně snadnou pozici ke skórování. "Velkou roli sehrálo štěstí, že se míč se dorazil k Alexovi (Balutovi)," konstatoval Tomáš Malinský.

Domácí se po zbytek zápasu tlačili do koncovky, ale Liberec hrál v defenzivě koncentrovaně a soustředil na brejky. Po jednom z nich se dostal do gólové šance Kuchta, ale Drobný opět zasáhl výborně. V 73. minutě přesto mohli Budějovičtí vyrovnat, Sivok však hlavičkoval po standardní situaci do břevna.

"Chybělo nám dneska tempo hry, vázla nám odzadu rozehrávka, bylo to hodně pomalé. Ve druhém poločase nebyl náš výkon vůbec dobrý, soupeř byl lepší," prohlásil budějovický trenér David Horejš. "I když jsme vedli, soupeř byl stále nebezpečný, a to hlavně ze vzduchu. Byly to nervy až do konce," přidal Hoftych.

Jihočeši tak doma nebodovali podruhé za sebou a Slovan v nejvyšší soutěži neporazili už potřinácté v řadě. "Musíme se zvednout, zápasy půjdou za sebou v rychlém sledu a potřebujeme se připravit na další utkání," upozornil Horejš.