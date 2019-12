Liberec jde proti Slavii bez opor, Bohemka přivítá Ostravu

Dvě páteční předehrávky otevřou 19. kolo první fotbalové ligy, které bude předposledním v podzimní části.

Vedoucí Slavia se představí na půdě devátého týmu tabulky Liberce a bude hájit 24 zápasů trvající neporazitelnost v nejvyšší soutěži i náskok 11 bodů před druhou Plzní. V druhém duelu jedenáctí Bohemians 1905 přivítají šestou Ostravu a pokusí se udržet domácí neporazitelnost v ligové sezoně.

Slávisté lize kralují, mají i nejlepší útok a obranu soutěže, v Liberci však jako tradičně očekávají velmi složitý zápas. Se Slovanem sice v nejvyšší soutěži pětkrát za sebou neprohráli, posledních deset vzájemných duelů ale nikdy neskončilo o víc než o gól. Na severu Čech Pražané čtyřikrát za sebou neprohráli a třikrát neinkasovali.

"V Liberci je to vždy náročný zápas, navíc v tomhle ročním období. V půl osmé večer tam bude určitě zima a hřiště už bude mít něco za sebou. Liberec je doma o hodně silnější než venku a navíc má daleko lepší formu než na začátku sezony. Nám sportovní forma trochu klesla, potřebujeme se trochu rozběhnout po té reprezentační pauze," řekl trenér Jindřich Trpišovský, který Slovan vedl před odchodem do Slavie.

"Pokud bychom i po tomto kole udrželi náskok 11 bodů, který máme na Plzeň, nebo bychom ho dokonce navýšili, bylo by to úžasné. Uděláme pro to všechno," dodal slávistický bek Vladimír Coufal.

Liberec sice prohrál dvě z posledních tří kol, doma ale v lize šestkrát po sobě bodoval. "Slavia má před sebou zápas Ligy mistrů v Dortmundu a i když jim už o nic nejde, možná to utkání v hlavách mít budou. Toho bychom chtěli využít, i když Slavia je samozřejmě nejlepší tým u nás. My jsme ale doma a budeme chtít její největší zbraně co nejvíc eliminovat," uvedl asistent trenéra Liberce Pavel Medynský.

Kvůli hostování ze Slavie nesmí hrát Alexandru Baluta, Jan Kuchta, Petar Musa a Oscar. "Je pravda, že čtyři hráči mimo je extrém, to by asi zamávalo s většinou týmů. Šanci dostanou jiní kluci. Od nich by měl přijít ten správný elán, stejně jako od našich fanoušků. Věřím, že jich přijde stejně hodně jako proti Spartě. Nad tou jsme doma vyhráli, tak proč bychom nemohli být první tým, který na podzim v lize porazí Slavii?" řekl Medynský.

Ostrava jede do Prahy

Bohemians budou chtít doma navázat na úspěšnou podzimní sérii. V Ďolíčku neprohráli ani jeden z osmi ligových zápasů a nasbírali tam 18 z celkových 19 bodů. Ostravě však podlehli v lize čtyřikrát za sebou.

"Baník je hodně těžký soupeř. Prezentují se fyzicky náročným stylem a v poslední době i často mění rozestavení. Kvalitu mají zejména v ofenzivě, hráči se nebojí jít do šestnáctky, jsou zkušení. Je to poslední podzimní domácí utkání. Chceme se s fanoušky rozloučit úspěšně a prodloužit sérii, kterou v Ďolíčku máme," řekl asistent trenéra Bohemians Erich Brabec.

Ostrava zvítězila v jediném z posledních šesti kol. "Pokazili jsme utkání doma s Opavou a máme našim fanouškům co vracet. Bohemka je doma specifická, agresivní, hráči pracují tvrdě. Minule dokázala ubránit venku Plzeň, mohla si odvézt i bod, kdyby v závěru využila jednu ze dvou situací, které měla. Na Bohemce je těžké prostředí, musíme odpovědět stejným způsobem hry," řekl kouč Baníku Bohumil Páník.

Duel mezi Bohemians 1905 a Ostravou má výkop v 17:30, utkání Liberec - Slavia začne o dvě hodiny později.