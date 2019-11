Na hattrick jsem hodně myslel, přiznal Souček

Kapitán Slavie Praha Tomáš Souček mohl v sobotním zápase 15. kola české fotbalové ligy dosáhnout na svůj druhý hattrick v kariéře. Z pokutového kopu ale na brankáře Budinského nevyzrál. Pražané přesto vyhráli jasně 4:0.

Mrzí vás, že jste nezkompletoval svůj druhý ligový hattrick?

Štve mě to, protože to byla penalta, jednoduchá situace. Jsem na druhou stranu rád, že to přišlo za takového stavu, a ne třeba za stavu 0:0.

Svůj jediný hattrick jste vstřelil právě Baníku.

Měl jsem to v hlavě, že by mohl přijít znovu. Musím se na to víc soustředit, měl jsem v hlavě hodně ten hattrick a ne samotnou situaci, beru to jako chybu.

Po zápase s Příbramí jste říkal, že na penaltu za rozhodnutého stavu moc nechodíte. Nepotřebujete ten tlak vyrovnaného skóre?

Byla to moje první penalta, kdy byl zápas o dva góly, předchozí jsem kopal za vyrovnaného stavu. Asi je lepší kopat pod tlakem, než když je to 2:0, mají červenou a je to skoro rozhodnutý zápas.

Byl váš první gól zlomový, rozhodl o zbytku utkání?

Byl dost důležitý. Věděli jsme, že na nás vylítnou a že budou pokračovat ve způsobu hry, jaký předvedli ve středu. Hodně jsme obehrávali a čekali na šanci. Jak přišel gól, tak ve druhé půli už jsme hráli, jak jsme chtěli. Bylo znát, že jim po pohárovém zápase docházely síly.

Řešili jste v kabině, že máte možnost vrátit Baníku vyřazení z domácího poháru?

Bavili jsme se o tom. Hlavní ale je, že teď máme čistou hlavu před Barcelonou. Moc se na ten zápas těším, na stadion, který je jeden z největších na světě.

Barcelona v generálce na zápas Ligy mistrů v domácí soutěži prohrála…

Už jsem to slyšel. Asi budeme mít video, jak se proti nim hraje, abychom je zaskočili jako Levante. Věřím, že u nich odehrajeme alespoň podobný zápas jako doma.