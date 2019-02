Olomouc chce navázat na druhou část podzimu a posunout se výš.

Fotbalisté Olomouce vstoupí do jarní části prvoligové sezony až ze čtrnáctého místa s náskokem čtyř bodů na poslední Duklu Praha. Hanáci ale věří, že navážou na zlepšení z druhé poloviny podzimu a posunou se do klidnějších vod tabulky.

"Očekávám obrovskou melu ve spodních patrech tabulky. Myslím si, že každý bod a každé kolo bude svým způsobem jedna velká proměnná. Jsem si moc dobře vědom, že v prvních deseti kolech jsme získali málo bodů. Chceme navázat na druhou polovinu podzimu, obhájit body, které jsme tam získali, a posunout se v tabulce výš," citoval klubový web trenéra Václava Jílka z dnešní tiskové konference.

"Jsem přesvědčen, že připraveni jsme dobře. Uvědomujeme si, že nejsme v komfortní situaci a začátek jarní části ligy je pro nás důležitý," dodal Jílek.

Sigma, která na startu sezony hrála kvalifikaci Evropské ligy, měla na podzim problémy v ofenzivě. Hanáci vstřelili za 19 kol nejvyšší soutěže jen 17 branek, což je spolu s Libercem druhý nejnižší počet po Dukle.

"Z herního hlediska bychom na jaře měli mít větší defenzivní pevnost, méně inkasovat a také být více nebezpečnější s tím, že budeme hrát více do brány," podotkl Jílek.

Hlavní olomouckou zimní posilou se stal stoper Vít Beneš, který se vrátil do české ligy z Maďarska. "Zatím musím mluvit jen v superlativech, ale až samotná sezona ukáže víc. Jednoznačně splňuje věci, které jsme si před příchodem stopera vytyčili. To znamená řízení obrany, sportovní kvalita a samozřejmě i charakter," pochvaloval si Jílek.

V přípravě Sigma z osmi utkání dvakrát prohrála včetně generálky s japonským Šonanem. S pěti góly byl nejlepším střelcem Jakub Yunis. "Myslím si, že až na jeden zápas v Trenčíně výsledkově příprava nebyla špatná. Hráči se snažili plnit zadané úkoly, přece jenom v naší situaci jsme museli malinko pozměnit herní způsob. Konkrétně chceme být více přímočařejší," uvedl Jílek.

"Zásadní posun je v tom, že Kuba Yunis vstřelil pět branek. To přináší konkurenci do hrotové pozice. Na druhou stranu během pár týdnů nejde s hráčem udělat takový posun, že bude dávat branky ze všech situací. Chceme mít více střeleckých pokusů, hrát více do brány a pravděpodobnost, že z toho vstřelíme branku, se bude zvyšovat. Potřebujeme být náběhovější za obranu soupeře, aby naše hra byla více variabilnější a zároveň nebyla tak čitelná," dodal kouč, jehož tým vstoupí do jara v pátek domácím zápasem s Jabloncem.