Plzeň začala přípravu, Vrbu těší zkvalitnění a omlazení kádru

Fotbalisté Plzně po dvoudenních funkčních testech absolvovali první společný trénink v novém roce. Kouči Pavlu Vrbovi byly k dispozici i posily Jean-David Beauguel, Joel Kayamba a Erik Pačinda, jenž s úřadujícími mistry trénoval už v závěru podzimu.

Na začátku zimní přípravy chyběli obránce Radim Řezník a záložník Jan Kopic, kteří na konci roku podstoupili operace Achillovy šlachy, respektive kotníku. Mimo zůstávají i dlouhodobí marodi útočník Michael Krmenčík a záložník Daniel Kolář.

"Nechci teď spekulovat, ale podle mých informací by všichni hráči měli s námi odjet na soustředění do Španělska, kde by se měli zapojovat do plné zátěže, někteří víc, někteří míň," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Francouzský útočník Beauguel do druhého celku prvoligové tabulky přišel ze Zlína, konžský záložník Kayamba z Opavy a slovenský ofenzivní hráč Pačinda z Dunajské Stredy.

Z hostování se do Plzně vrátili slovenský útočník Marek Bakoš (Trnava), stoper Jiří Piroch (Karviná) a brankář Jakub Šiman (Radotín). S A-týmem se připravují i záložník Pavel Šulc a útočník Tomáš Kepl z dorostu. Jediným dosavadním zimním odchodem je hostování stopera Tomáše Hájka v Mladé Boleslavi.

"Jsem spokojený, že kádr zůstal pohromadě. Podle mého názoru jsme doplnili o hráče, kteří nějakým způsobem zvýší kvalitu. Snažíme se i omladit kádr kvalitními hráči z české ligy," uvedl Vrba, který očekává zimní odchody.

"Před soustředěním už bude kádr trošku zúžen a po Španělsku dojdeme k nějakému číslu, které bude pravděpodobně 20 nebo 21 plus tři," přiblížil bývalý kouč české reprezentace.

Plzeňští sehrají první přípravné utkání v úterý proti třetiligovému Ústí nad Orlicí, v tréninkovém areálu v Luční ulici pak ještě v sobotu přivítají Sokolov a další tým z druhé nejvyšší soutěže Ústí nad Labem (17. ledna). O tři dny později Viktoria odletí na dvoutýdenní soustředění do španělské Málagy, kde jsou v plánu čtyři zápasy s dosud neznámými zahraničními soupeři.

Loni v zimě Západočeši absolvovali dvě zahraniční soustředění. "Zaprvé začíná soutěž dřív o 14 dní nebo i víc. Druhý důvod mám i to, že jet na dvě soustředění je trochu riskantní, protože ztratíte čtyři nebo pět dní mezi soustředěními. Vzpamatováváte se z cestování a připravujete se na další cestování, takže jsme zvolili tuto variantu. Také máme vyhřívaný trávník, který využijeme asi po návratu ze Španělska," řekl Vrba.

Obhájci titulu po podzimu ztrácí čtyři body na vedoucí Slavii a v únorové úvodním kole vyřazovací fázi Evropské ligy se utkají s Dinamem Záhřeb. "Plzeň má ty nejvyšší ambice v české lize i ambice v Evropské lize. Z tohoto pohledu pro nás tyto soutěže nekončí a chceme udělat všechno pro to, abychom byli úspěšní," prohlásil trenér Viktorie.