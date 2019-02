Přikryl měl být vystřídán, pak ale napravil zahozenou šanci

Nejprve zahodil velkou šanci, pak měl být vystřídán, nakonec se ale Tomáš Přikryl stal hrdinou fotbalistů Mladé Boleslavi a v nastaveném čase rozhodl o domácí výhře 1:0 nad Jabloncem. Gól v zápase 22. ligového kola proto slavil ještě více než obvykle.

"Radost byla obrovská. Jsou to velké emoce. Zvláště když předtím byla velká šance, kterou jsem zazdil. Takže jsem šťastný, že jsem to napravil gólem a že jsme zápas zvládli," řekl Přikryl po utkání novinářům.

Zápas mohl rozhodnout už pět minut před koncem, ale ve vyložené šanci přestřelil. "Viděl jsem tam hodně hráčů, tak jsem to chtěl napálit pod břevno. Měl jsme pocit, že kdybych to dával technicky, tak že někoho trefím. Ale nekopl jsem to dobře," litoval.

Pak ho chtěl trenér Jozef Weber stáhnout ze hřiště. "Zvažoval jsem jeho vystřídání, asistenti mě ale zastavili. Zrovna jsme tam měli nápor, tak už jsem do toho nesahal," prozradil na tiskové konferenci Weber.

A Přikryl se mu odvděčil ve třetí nastavené minutě, kdy po závaru prostřelil brankáře Vlastimila Hrubého a zařídil domácím těsnou výhru. "Bylo to docela z úhlu a moc místa tam nebylo, tak jsem chtěl míč napálit co nejvíce k tyči. Bylo to od tyče do gólmana, ani nevím. Prostě jsem to jen chtěl prostřelit," popsal Přikryl svou čtvrtou ligovou branku v sezoně.

Dlouho to přitom na vítězství Mladé Boleslavi nevypadalo, když více ze hry měli hosté. "Prvních 10 až 15 minut nebylo špatných, ale pak jsme z toho úplně vypadli. Jablonec držel míč, my jsme je nedostupovali, byli jsme všude pozdě. Nebyli jsme na tom dobře a řekli jsme si o poločase, že takhle to nejde," uvedl šestadvacetiletý záložník.

Ke zlepšení přispěl i nástup čerstvé ofenzivní posily ze Slavie Murise Mešanoviče do druhé půle. "Přišel Muris, na kterém bylo vidět, že má chuť a svou agresivitou nám pomohl a zaměstnával jejich stopery. To nám určitě pomohlo," souhlasil Přikryl.

Celkově se kabina Mladé Boleslavi za zimu hodně změnila. V pátek pak dorazili další tři noví hráči. Vedle Mešanoviče i obránci Jakub Jugas ze Slavie a Tomáš Wiesner ze Sparty. "Byly to přestupy deadline, jak se říká. Ale určitě nám to pomůže. Jsou to všechno kvalitní hráči, známe je z ligy a věřím, že nás pozvednou," řekl Přikryl.

"Když jsem při focení viděl na nástěnce 14 nových hráčů, tak je to nezvyklé. Ale zatím máme ze tří zápasů sedm bodů, tak to vypadá, že to bude ku prospěchu. Teď je třeba se sehrát a na ty výsledky navázat," dodal.

Boleslav se tak za tři jarní kola v tabulce vyhoupla z jedenáctého na osmé místo, navíc už ztrácí jen dva body na šestou příčku. "Chceme se tabulkou posunout nahoru a samozřejmě si chceme zahrát o poháry. Ať už z první šestky, nebo z té druhé skupiny. Nemáme žádný cíl na umístění, ale chceme se posouvat. Je to vyrovnané, zápasů tolik není a záleží na každém bodu. Teď jedeme na Slovácko, kde to musíme potvrdit," prohlásil bývalý hráč Olomouce, Sparty a Dukly.