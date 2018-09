Skuhravý končí v Opavě. Nahradí ho bývalý kouč Jihlavy

Fotbalisty Opavy už netrénuje Roman Skuhravý. Kouč, který dovedl tým po 13 letech k návratu do první ligy, složil funkci z rodinných důvodů. Nahradí ho Ivan Kopecký, jenž v minulé sezoně vedl Jihlavu.

"S trenérem Romanem Skuhravým jsme měli jedinečnou dohodu, a to, že spolupráci může kdykoliv ukončit z rodinných důvodů. Na začátku týdne nás požádal, zda by ji mohl využít. My jsme jeho požadavku, i když velice neradi, vyhověli," řekl pro klubový web předseda představenstva Opavy Marek Hájek.

Třiačtyřicetiletý Skuhravý byl v Opavě od roku 2016. V první sezoně už sahal po postupu a dovedl tým do finále poháru. V následující sezoně suverénně vyhrál druhou ligu. Z dosavadních sedmi kol nejvyšší soutěže získal s Opavou čtyři body.

"Spolupráce s trenérem Roman Skuhravým byla pro náš klub velkým přínosem a vyústila v postup do nejvyšší soutěže. S velkou úctou mu za odvedenou práci děkujeme. Více tuto záležitost, s přihlédnutím k tomu, že jde o rodinné důvody, nebudeme komentovat," dodal Hájek.

Jako Skuhravého nástupce zvažovala Opava dvě jména a volba nakonec padla na osmačtyřicetiletého Kopeckého, který byl asistentem v Teplicích, Jablonci a Podbrezové, ve druhé lize vedl Čáslav a Vítkovice a v minulé sezoně v lize na podzim působil v Jihlavě, kde během 16 kol získal 10 bodů.

"Jedná se o trenéra, který prošel první ligou jako hráč i trenér. Je naladěn na stejné vlně jako Roman Skuhravý. Navíc byl u nás v Opavě na stáži," vysvětlil volbu generální manažer Alois Grussmann. Kopecký se týmu ujme ve čtvrtek.

Jde o druhou trenérskou výměnu v této ligové sezoně. Pražská Sparta hned v úvodu ročníku odvolala Pavla Hapala a dosadila sportovního ředitele Zdeňka Ščasného.