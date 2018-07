Střelec Plšek o gólu: Překvapilo mě, kolik jsem dostal prostoru

Jakub Plšek opět potvrdil, jak důležitou postavou pro fotbalisty Olomouce je. V prvním ligovém kole kvůli zranění chyběl, Sigma se v útoku trápila s koncovkou a prohrála 0:3 se Slavií. V Mladé Boleslavi se ale Plšek vrátil do sestavy a hned krásnou střelou zařídil důležité vedení, které Olomouc už nepustila a vyhrála 4:0.

Boleslav přitom v úvodu byla lepší, ale pak se před Plškem otevřel před vápnem prostor. Napřáhl a střelou z 20 metrů trefil šibenici. "Překvapilo mě, kolik jsem tam měl prostoru. Bylo to slabší nohou, tak jsem si na to moc nevěřil, ale spadlo mi to tam. Hodně nám to pomohlo," řekl Plšek.

Dal šestý gól z posledních sedmi ligových zápasů. Další čtyři přidal v letní přípravě. "Doufám, že jsem si pohodu přenesl z přípravy. Doufám, že budu nadále platný pro tým," přidal a poděkoval Janu Štěrbovi za hezkou přihrávku.

Stoper Olomouce totiž nečekaným průnikem otevřel soupeřovu obranu a přihrál Plškovi do volného prostoru. "Štěrby se do toho dostává. První zápas byl docela nervózní, ale potvrdil, že je to kvalitní hráč, a jsem za to moc rád. Ukázal, že Uroše (Radakoviče) nahradí," dodal.

Olomouc přitom oproti prvnímu kolu nebyla tak aktivní v poli, ale zato byla velmi produktivní před soupeřovou brankou. "Výsledkově jsme to první kolo napravili. Herně už to takové nebylo. Zlomilo se to až tím druhým gólem zničehonic. Pak Boleslav odešla a už jsme dominovali. Druhý poločas jsme byli maximálně produktivní, padlo nám tam úplně všechno, až na to moje břevno," připomněl, že byl blízko i druhé brance.

Výhra v Mladé Boleslavi byla pro Olomouc velmi důležitá, jelikož v úvodu sezony má doma velmi těžký los a čeká ji mistrovská Plzeň. "Proto je to dnes velmi důležitá výhra. Odjet odsud s prázdnou a čelit doma Plzni by nebylo optimální. Vylepšili jsme si i skóre a můžeme jít na Plzeň v pohodě," podotkl Plšek.

Ještě předtím ale bude ve čtvrtek vyhlížet soupeře pro 3. předkolo Evropské ligy. Ten vzejde ze souboje mezi Almaty a nizozemským Alkmaarem, přičemž první zápas vyhráli Kazaši doma 2:0. "Budeme fandit Nizozemcům," připustil Plšek, že by se rád vyhnul cestě do dalekého Kazachstánu. "Budu to sledovat, ale je jedno, kdo postoupí, budu se na to těšit tak i tak," dodal.

Plšek se v utkání ale ukázal i v nepříjemném světle, když svým důrazem přivodil zranění kapitánovi soupeře Markovi Matějovskému, který musel střídat. "Chtěl jsem tam vzít míč, on si tam dal chytře nohu a já ho bohužel dojel. Mrzí mě to, že musel odstoupit. Nebylo to nic úmyslného, šel jsem po míči a on si to dobře pokryl," popsal olomoucký střelec.