Hušbauer řeší hostování v Německu, van Buren míří za Necidem

Záložník Josef Hušbauer má namířeno z fotbalové Slavie na půlroční hostování s opcí do druholigových Drážďan. Informoval o tom na sociálních sítích. Na půlroční hostování bez opce do Haagu definitivně odešel nizozemský útočník Mick van Buren.

"Jak už to chodí, i když si to moc přejeme, nic netrvá věčně. Zaslechl jsem, že Slavia chce dát příležitost mladším, tak to bývá a já to plně respektuji. Člověk se s tím musí vyrovnat. Vím, že fotbal budu hrát, a věřím, že toho mám ještě hodně před sebou," napsal devětadvacetiletý Hušbauer na instagramovém účtu svého otce.

"Dostal jsem několik krásných nabídek, za které jsem moc rád a vážím si vstřícnosti některých zahraničních klubů. Ale věřím, že pokud Slavie chce, abych byl stále jejím hráčem, má k tomu dobrý důvod. Proto rád přijímám nabídku na půlroční hostování s opcí v Drážďanech. Věřím a slibuji, že udělám vše pro to, abych jim byl platný v boji o udržení ve druhé bundeslize," uvedl Hušbauer. Drážďany jsou po 18 kolech na posledním osmnáctém místě.

Hušbauer přišel do Slavie ze Sparty v prosinci 2015. S červenobílými získal po dvou prvenstvích v lize a domácím poháru. V minulém ročníku postoupil s týmem do čtvrtfinále Evropské ligy a v aktuální sezoně se představil v Lize mistrů, kam klub postoupil po 12 letech.

"Jistě pochopíte, jak velkou váhu mají moje slova, když řeknu, že tyto čtyři roky patřily k těm nejkrásnějším v celém mém fotbalovém životě. Spolu jsme dokázali nemožné a jsem moc hrdý. S klidným svědomím mohu říci, že se Slavia stala mým domovem a celé ty roky jsem dělal maximum, abych byl pro ni přínosem," prohlásil český reprezentant.

Další útočník na odchodu

Útočník Mick van Buren odchází z fotbalové Slavie na půlroční hostování bez opce do Haagu. V předposledním týmu nizozemské ligy se sejde s Tomášem Necidem. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

"Je opravdu těžké opouštět po tak dlouhé době Slavii. Na druhou stranu, pokud budu hrát dobře, tak se mohu vrátit. Plán je takový, že se po půl roce vrátím. Není to definitivní loučení," citoval slávistický web Van Burena.

"Těším se na novou motivaci. Chci odehrát více minut, než jsem měl v uplynulém roce. Je to pro mě velká výzva a hodně se těším," uvedl sedmadvacetiletý Nizozemec.

S o tři roky starším Necidem si zahrál už v Edenu. "Samozřejmě jsme spolu mluvili, Tomáš je můj kamarád. Bavili jsme se o týmu a o lize, kterou už dobře znám, stejně jako město. Budu doma, což je pro mě dobré," konstatoval Van Buren.

V Nizozemsku hrál naposledy za rotterdamský Excelsior. "Je to sedm let, co jsem nehrál doma v Nizozemsku. Těším se na ten půlrok doma. Určitě to pomůže také mým výkonům na hřišti," prohlásil Van Buren.

Jeho dočasné angažmá v rodné zemi si pochvaluje i trenér červenobílých Jindřich Trpišovský. "Tím, že nás čeká jen patnáct zápasů, a on je dlouhou dobu v roli takového žolíka, kdy nemá pevné místo v základní sestavě, nám to po vzájemné konzultaci přišlo jako nejlepší řešení," řekl kouč vedoucího týmu ligové tabulky.

"Chceme, aby měl herní praxi a v létě se nám vrátil rozehraný a v optimální pohodě. Má slíbeno, že bude na jaře hrát v základní sestavě a bude pravidelně vytížený. Vyčistí si tam trochu hlavu a v létě se vrátí," uvedl Trpišovský.

Van Buren posílil Slavii v létě 2016 po angažmá v dánském Esbjergu. V 53 ligových zápasech se za ni trefil devětkrát. Pětkrát se prosadil v domácím poháru a jednou v Evropské lize.

Minulý týden opustila vršovický celek další dlouholetá opora Milan Škoda, který po osmi letech v klubu odešel do tureckého Rizesporu.