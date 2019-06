Neymar odmítl giganta. Kam by byl ochotný přestoupit?

Po Edenovi Hazardovi by to byla další přestupová bomba. Podle serveru express.co.uk měl mít Real Madrid zájem angažovat Neymara. Brazilec údajně odmítl, navíc se svěřil, do jakého klubu by byl ochoten odejít.

Real Madrid za sebou má sezonu, která není hodna jeho jménu. Proto se v letním přestupovém okně očekávají pohyby do klubu, i z klubu. Již nyní jsou potvrzeny dvě obří jména do útoku, kde to poslední týdny skřípe. Gareth Bale nehraje dlouhodobě svůj standart, Karim Benzema je spolehlivý útočník, ale věk nezastaví.

Proto vedení královského klubu představilo již dvě posily do ofenzivy. Belgické eso Edena Hazarda, jenž je dle mnohých expertů po Messim a Ronaldovi nejlepší hráč na světě. S ním přichází jednadvacetiletý megatalent Luka Jovič, který se proslavil v Bundeslize, kde za poslední ročník nasázel 17 branek. Srbský kanonýr je typický "hroťák" se vrozeným čichem na góly.

Vyjmenované fotbalisty mohl doplnit Neymar, ale situaci okomentoval slovy, že do Realu se mu nechce. Brazilce nepřesvědčil ani prezident Realu Florentino Perez, ani generální ředitel José Angel Sanchez. Míčový kouzelník prohlásil, že pokud by se někam z PSG stěhoval, tak jedině do Barcelony, kde již v minulosti působil.

Hvězda brazilské reprezentace má nyní spoustu času na přemýšlení, protože kvůli poraněnému kotníku vynechá jihoamerický svátek Copu América. Do PSG přicházel s velkými ambicemi konečně vyhrát titul, ale ani přes značné finanční injekce se týmu z Francie nepodařilo vykopat větší úspěch.