Proč Juventus? Ronalda ohromili diváci po jeho gólu nůžkami

Sportovní ředitel Juventus Turín Fabio Paratici prozradil, že nápad na angažování portugalského fotbalisty Cristiana Ronalda z Realu Madrid vznikl poté, co hvězdný útočník v dubnu vstřelil v Turíně v Lize mistrů parádní gól nůžkami a následně mu aplaudoval celý stadion, ačkoli byl soupeř.

"Tenhle bláznivý nápad vzešel ze vzájemného utkání tady v Turíně," řekl Paratici na dnešní tiskové konferenci. "Když Cristiano sklízel ovace za svůj gól střelou přes hlavu. Ještě ten týden jsme mluvili s jeho agentem (Jorgem Mendesem). A ten nám řekl, že Cristiano byl ohromený a že by jednoho dne rád hrál za Juventus," popisoval jeden ze strůjců největšího letního přestupu.

Tehdy ale ještě nevěřil, že už tři měsíce poté bude Ronaldo skutečně oblékat dres Juventusu. "Tehdy jsem jen řekl: chápu, jsou sny a ne všechny se splní. A když jsme pak jednali o přestupu Joaa Cancela, tak jsme to znovu probrali a ta idea se nám líbila. Sedli jsme si s prezidentem (Andreou Agnellim), prošli finance, což bylo to nejtěžší, a po několika hodinách mi řekl, ať do toho jdu a zjistím, jestli je to skutečně realizovatelné," uvedl Paratici.

A skutečně se tak stalo. Ronaldo přestoupil za 100 milionů eur (asi 2,6 miliardy korun) a přijde si na 30 milionů eur ročně. "Bylo to mimořádná šance získat hráče, který je považovaný za nejlepšího na světě," dodal.