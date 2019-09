Fotbalový útočník Ugwu podepsal s Bohemians tříletou smlouvu

Vedení fotbalistů Bohemians 1905 uplatnilo opci na útočníka Michaela Ugwua a podepsalo s ním tříletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.

"Jsem velmi šťastný, že jsem oficiálně členem této rodiny. Jsem nadšený, že můžu v Bohemians působit i v dalších letech. Chci se stále zlepšovat a s Bohemkou se posouvat tabulkou nahoru," řekl Ugwu pro klubový web.

Dvacetiletý Nigerijec přišel ke "Klokanům" v únoru z klubu Bendel Insurance. Jarní část uplynulé sezony strávil v juniorce, odkud se v létě přesunul do A-týmu. V lize nastoupil do sedmi zápasů, v nichž se střelecky neprosadil. Trefil se v domácím poháru, když vítězným gólem proti Zápům pomohl Bohemians k postupu do třetího kola.