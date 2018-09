Hrabě glosuje: Berbr dále vládne repre, Sparta byla v čele ligy

Reprezentační tým už má nového kouče, ovšem staré vedení. České kluby vstoupily do základních skupin evropských pohárů, Plzeň poznává, že tam platí jiné délkové míry. Sparta se vyšvihla jeden na den na čelo ligy a myslí to z útokem na titul vážně. A Ronaldo poznal, že rozhodčí je pánem na hřišti i nad jeho osudem.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Šilhavý nastoupil, Berbr zůstal

Česká reprezentace má na lavičce nového muže, od Jaroslava Šilhavého se očekává její vzestup. Neměl by to být až takový problém, kdyby měla klesnout ještě hlouběji, bylo by to snad na vystoupení z FIFA - pro celkovou zanedbanost a latentní nízkou výkonnost.

O jeho nástupu rozhodovali členové výkonného výboru FAČR per rollam, svolat vrcholný orgán nebylo k takovému účelu zapotřebí. Otázka se ovšem vkrádá: co je důležitější než trenér reprezentace, výkladní skříně českého fotbalu?

Nadále zůstává v gesci místopředsedy za Čechy Roman Berbr, do jehož rukou byl svěřena po zadržení bývalého šéfa asociace Miroslava Pelty loni v červnu. Pod jeho dohledem dosáhla historických výprasků a výběr do 21 let nepostoupil na mistrovství Evropy. Pozice muže, jenž sám hrdě prohlašuje, že umí valné hromady, ale jinak se ve fotbale moc nevyzná, je však neotřesitelná. Už vládne všemu.

Plzeň prožívá v Lize mistrů nepoznané - penalta v závěru

Báječný první poločas, smolný závěr. Takové bylo první vystoupení v základní skupině Ligy mistrů českého zástupce Viktorie Plzeň proti ruskému CSKA Moskva. Fanoušci byli nadšeni útočnou hrou a dvěma Krmenčíkovými góly, jeho cena na evropském trhu povyrostla až na čtvrt miliardy korun.

Přesto nakonec převládá rozladění, když Plzeň o dvougólový náskok přišla. Penaltou v nastaveném čase (90.+5), kterou nařídil francouzský rozhodčí Benoît Bastien za jeden z nedovolených zákroků plzeňských hráčů v pokutovém území. Takové zážitky v české nejvyšší soutěži Viktoria nemá.

Sešívaní vyrovnávají historické účty

Největší úspěch Slavie Praha na mezinárodní scéně je spojen s francouzským klubem Girondins Bordeaux, s nímž se poměřila v semifinále Poháru UEFA v ročníku 1995/1996. Tehdy podlehla dvakrát 0:1, nyní stejným výsledkem doma soupeře porazila a umazala část ze vzájemného účtu.

Bordeaux tehdy šperkovaly ojedinělé fotbalové individuality - Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry, budoucí mistři světa 1998 a Evropy 2000. Podobnou výraznou postavu nyní francouzský klub do Edenu nepřivezl.

Sparta na den na čele FORTUNA:LIGY

Obrovská radost na Letné, po výhře 4:1 nad Libercem se rudí vyhoupli na první příčku FORTUNA:LIGY. Na místě, které dříve až nudně neustále okupovali, ale v poslední době dlouho nebyli. Vydrželi na něm jenom den, protože je z něj odstrčila rivalská Slavie, která zvládla vršovické derby. Ale i tak to byla vzpruha.

Ono to i s cizineckou legií - Rumun Stanciu dva góly, stejně jako ghanský útočník Tetteh - nakonec půjde. Stačí několik koncepčních opatření, nevyhazovat pořád trenéry a dosadit Jozefa Chovance na místo šéfa komise rozhodčích. Sparťanská síla opět narůstá.

Ronaldo není nedotknutelný

To se nepovedlo! Fenomenální Cristiano Ronaldo netajil, že s novým týmem Juventus Turín chce opět dobýt Ligu mistrů, ale první zápas v zebrovitém dresu pro něj skončil neslavně: byl vyloučen.

Červenou za pošťuchování, na něž by stačilo vyhubování ukazováčkem, mu udělil německý rozhodčí Felix Brych. Ano ten, který na mistrovství světa v Rusku v utkání Švýcarsko-Srbsko odepřel Srbům pokutový kop, když dva obránci povalili jednoho útočníka. Nyní Brych dokázal, že se neskloní před žádnou autoritou. I Ronaldo musí pochopit, kdo má na hřišti píšťalku.