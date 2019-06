Hrabě glosuje: Nadstavba s rozpaky, Baku vyvolalo mrzutosti

Nový model s nadstavbu nic moc nezměnil, diváky ani příliš nelákal. V baráži se ovšem udrželi oba prvoligisté, žádoucí okysličení krve nenastalo. Sparta má opět nového trenéra, Václav Jílek podepsal smlouvu na tři roky. Finále Evropské ligy v dalekém Baku přineslo jen mrzutosti.

Nový systém pro neúspěšné

Premiérový ročník nového systému s nadstavbou moc nepotěšil. Fanoušky moc nelákala, užívali si jen slávisté, kteří slavili double. Pořadí ve skupině v boji o titul nedoznalo změn, přesně okopírovalo tabulku po základní části.

Nešťastníkem se stal Baník Ostrava, jenž usiloval o účast v evropském poháru na dvou frontách a padl na nich. Ve finále MOL Cupu ho přetlačili s pomocí podivné penalty červenobílí, neuspěl ovšem ani v rozstřelu s Mladou Boleslaví, v němž potvrdil pozici luxusního střelce ruský útočník Nikolaj Komličenko.

Mladá Boleslav jako jediný provoligový tým vyzkoušela rovněž nový model zimního turnaje Tipsport ligy a přijala pozvání na závěrečnou část na Maltu. Asi se to vyplatilo.

Špatní se udrželi

Baráž o prvoligovou příslušnost prospěla - jak se očekávalo - týmům, které po celý ročník toho moc nepředvedly. V souboji se zdatnými druholigisty se udržely Karviná, která by jinak sestoupila, i Příbram. Jihlava i Brno na vytoužený cíl nedosáhly, což majitele jihlavského klubu, jenž by při tradičním modelu postupoval, dost naštvalo.

Zásadní slovo měli opět rozhodčí - tentokrát bez videokolegů - nový systém opět zvýraznil přesvědčení, jak je český fotbal nedůvěryhodný a ovlivnitelný mocipány.

Škatulata na trenérských lavičkách, Spartu přebírá Jílek

Nového kouče do nové sezony vysílá Sparta. Přestože zastupující trenér Michal Horňák nic moc nepokazil, další šanci už dále nedostal a vedení klubu podepsalo tříletý kontrakt s olomouckým Václavem Jílkem. Tři roky závazku, to je vyjádření silné důvěry. Jak dlouho vydrží?

Na jeho místo nastupuje v Olomouci místní bard Radoslav Látal, s libereckým prostředím se možná trochu nečekaně loučí slovenský odborník Zsolt Hornyák. A změny budou zřejmě i další.

Baku se nelíbilo

Dvě anglická finále evropských pohárů vyvolala různá hodnocení. V Madriddu souboj o nejprestižnější trofej Ligy mistrů mezi Liverpoolem FC a Tottenhamem Hotspur přineslo zadostiučinění liverpoolským fotbalistům, kteří loni na triumf nedosáhli.

Za to odskok dvou londýnských rivalů Arsenalu a Chelsea do dalekého ázerbájdžánského Baku vyvolal jen mrzutosti. I Spartě. Vyhrála Cheslea,což pro rudé znamená, že přece jen musí do předkola, že nemá na podzim jistou základní část Evropské ligy. Výzva pro nového kouče.