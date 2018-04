Hrabě glosuje: Přeborník Plzeň i Berbrova přání nad stanovy

S úrovní krajského přeboru srovnal plzeňský trenér Pavel Vrba defenzivní hru svých svěřenců v ligovém utkání na Bohemians. Viktoria si totiž z Ďolíčku odvezla pětigólový příděl a proti suverénní jízdě z podzimu to teď vypadá, jako kdyby na jaře šlo o úplně jiné mužstvo. Sparta ukončila sérii pěti remíz a doma s Duklou konečně vyhrála, jen pár kilometrů vzdálený protivník je jejím oblíbeným soupeřem. Roman Berbr znovu rozšířil své pravomoce a Cristiano Ronaldo ohromil svět úžasnými nůžkami v Lize mistrů.

Události, které přinesl uplynulý týden v nejpopulárnějším sportu světa, tradičně glosuje dlouholetý fotbalový novinář Stanislav Hrabě.

Plzeň když ne mistr, tak aspoň přeborník



15 1 0, 34:5, 45 bodů x 1 3 3, 6:10, 6 bodů. To nejsou meteorologické údaje, ale podzimní a jarní výsledky Viktorie Plzeň. Ohromný rozdíl. Kdyby se počítaly jen ty jarní, hraje Viktoria o záchranu, méně bodů po obrátce dobyly už jen Brno s pěti a Dukla se čtyřmi.



Na Bohemians, kteří slavili právně ukotvený pevný domov, inkasoval premiant ligy pět gólů. "Naše defenziva byla na úrovni krajského přeboru," zlobil se trenér Pavel Vrba. Takové přirovnání ostudné být ovšem nemusí.



V letech 1953-1956, kdy se nejvyšší soutěž hrála po sovětském vzoru jaro-podzim, se nazývala republikovým přeborem. Vítěz byl tedy přeborníkem, nikoli mistrem, to zavánělo buržoazním přežitkem. Plzni by tehdejší skladba sezon asi vyhovovala víc,



Sparta se chytla jako tradičně na Dukle



Sparta pod vedením trenéra Pavla Hapala konečně zabrala naplno. A znovu se potvrdilo, jak je pro ni Dukla doma příjemným soupeřem. Po návratu do ligy jen při prvním vystoupení brala na Letné v listopadu 2011 bod za bezgólovou remízu, dalších sedm duelů včetně pohárového prohrála. Skóre? Hanebných 0:17. Nevstřelila ani gól.



Rudí jsou vítězstvím opojeni, hned vyhlásili útok na druhou příčku. Nepřesvědčivé výkony ostatních týmů naději na rychlý výšvih skutečně vzbuzují, ale v příštích kolech nebudou mít pořád Duklu doma. Nyní jedou do Plzně.



Berbr nad stanovy



Dohadovací skupiny česká a moravská dospěla ke konsensu, předseda se bude volit podle českého návrhu, komorový systém je při nich už jen cárem papíru. Český místopředseda Roman Berbr si prosadil svou. Učinil ovšem i jeden kompromis, že už nadále nebude Moravanům likvidovat v jejich komisích funkcionáře, kteří se mu znelíbili.



Opět byl výborně připraven. Svolal schůzku, kde chyběli dva moravští zástupci, kteří dostali pro jednání mandát, přestože předem ohlásili, že se jim termín nehodí. Pozval si jiné a ty přetlačil.



Lord Voldemort, jak se mu přezdívá, získal tak další pravomoce, jeho přání jsou už nad stanovy. Český (i moravský) fotbal se má na co těšit. Ale nevadí. Hlavně že je pochválil předseda FIFA, protřelý švýcarský právník Gianni Infantino.



Ronaldovy skvostné nůžky, určitě přidá i "kulíška"



Fotbalový bůh má podobu portugalského útočníka Cristiana Ronalda. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Juventusu Turín vystřihl parádní nůžky a vstřelil snový gól, jemuž tleskali i fanoušci soupeře. "Pravděpodobně můj nejhezčí gól kariéry," připustil třiatřicetiletý kanonýr.

Celý fotbalový svět mu opět leží u nohou. "Viděl jsem spoustu nádherných gólů, ale Cristianovy nůžky byly prostě dechberoucí," rozplýval se nad jeho trefou slavný anglický fotbalista a nyní komentátor Gary Lineker.



Ronaldovy fotbalové schopnosti a tím možnosti jsou neomezené. Předvedl nádherné nůžky, všichni se těší, až ukáže ještě mazlivějšího "kulíška". Že nikdo neví, o co jde a jak takový gól vypadá? Nevadí, Ronaldo něco určitě vymyslí. To by bylo, aby nevstoupil nějakou specialitou a nevšedním kopem do historie..