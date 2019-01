Hrabě glosuje: Sparta vyhrávat umí, další zkušený rozhodčí končí

Zimní příprava se rozeběhla a Sparta v ní prokazuje výbornou formu. Ztratila však kapitána Josefa Šurala, který zamířil do Turecka. S aktivní kariérou končí další zkušený rozhodčí Jan Jílek, který překážel i sloužil. Lionel Messi vstřelil ve španělské lize čtyřstý gól, nikdo lepší v této prestižní soutěži není.

Sparta v přípravě válí, ztratila ovšem kapitána

Nevydařený podzim je minulostí, Sparta v přípravě zabrala. Nejprve porazila druholigové České Budějovice 3:1, následně třetiligový německý tým Energii Cottbus 2:0, nyní je na soustředění ve španělské Málaze a po návratu se utká účastníkem ČFL Vltavínem, v duelu je velkým favoritem. Každé vítězství přináší povzbuzení,

Rudý soubor však opouští kapitán a český reprezentant Josef Šural, jenž svými výkony a góly - dvacet tref za tři roky - mužstvo v poslední době táhl. Vybral si čtrnáctý tým turecké ligy Alanyaspor, odstupné má činit dva a půl milionu korun. Sám si zvolil, kde mu bude dobře.

Česká liga má pořád co nabídnout

Není sám, kdo v přestupním termínu míří do zahraničí. Teplický útočník David Vaněček se upsal skotskému Hearts of Midlothian, do stejné lokality do St. Mirrenu se vydává liberecký brankář Václav Hladký, plzeňský útočník Jakub Řezníček se dohodl s belgickým Lokerenem.

O české fotbalisty je venku nadále zájem. Jen fanoušek nesmí sledovat jenom nejsilnější evropské ligy - Španělsko, Anglie, Itálie, Německo, Francie - a v těch dalších se dívat v tabulkách moc nahoru.

Rozhodčí Jílek skončil, nechtěl být dvanáctý

Po Radku Příhodovi ztrácí český profesionální fotbal dalšího zkušeného rozhodčího, končí Jan Jílek. Odůvodnění je prosté - nechce být dvanáctým hráčem v jedenáctičlenném týmu, jinak řečeno nebyl dostatečně proškolen na systém VAR (video), aby mohl řídit důležité zápasy.

Zatímco Příhoda byl jasně na straně opozice proti vládci českého fotbalu Berbrovi, Jílek tak vyprofilovanou osobou nebyl. Vysokoškolsky vzdělaný, což je při současném stavu, kdy FAČR ovládají kádry z nižším intelektuálním zařazením (Berbr, Liba a Blaschke), spíše na škodu. Navíc občansky angažovaný - starosta jihočeských Holašovic.

A právě v tom spočívá jeho rozpolcenost. Jako politik se neuměl postavit proti společenskému zlu a adorování Berbrova členství v StB, v roli krajského předsedy Jihočeského fotbalového svazu plnil navíc jeho zlotřilá zadání. Možná se skřípěním zubů, ale plnil. V prostředí, jaké je v českém fotbale nastaveno, to často odnese i dobře sloužící jedinec. Dějiny by mohly vyprávět...

Messi ovládl španělskou ligu, Ronaldo se prosadil i jinde

Přestože je Lionel Messi původem Argentinec, ovládl španělskou ligu. Proti Eibaru zaznamenal už čtyřstý gól, nikdo na kontě takový počet nemá a jen těžko ho někdo v budoucnu překoná. Daleko za ním stojí jeho největší konkurent Cristiano Ronaldo, jenž v dresu Realu Madrid (2009-2018) nastřílel ve španělské nejvyšší soutěži 311 branek.

Přesto se může chlubit, že je lepší. Zatímco Messi střílel jen ve španělské lize. Ronaldo se prosadil i v portugalské (tři góly za Sporting Lisabon), v anglické Premier League (84 za Manchester United) a nyní se snaží v italské Serii A (zatím čtrnáct zásahů za Juventus Turín). Tedy celkem 412 přesných tref. Messi musí přidat.