Hradec vypíše tendr na nový stadion, stavět se začne v lednu

Zastupitelé Hradce Králové dnes schválili vyhlášení soutěže na firmu pro výstavbu fotbalového stadionu za téměř 400 milionů korun. Vlastní stavba by mohla začít v lednu či únoru příštího roku. Řadu let připravovaný stadion má vyrůst na místě nevyhovujícího všesportovního stadionu z roku 1960. Stavba bude největší investicí města za poslední roky. Na stadionu má zázemí druholigový klub FC Hradec Králové.

Soutěž bude vypsaná na stavbu dvou tribun, nové hrací plochy, parkoviště a osvětlení ve tvaru pro stadion typických lízátek. V hlavní západní tribuně bude zázemí pro klub, hráče, novináře a fanoušky. Druhá severní tribuna bude za brankou ve směru od řeky Orlice. Náklady na stavbu těchto částí by neměly překročit v soutěžních podmínkách zakotvenou maximální cenu 396 milionů korun bez DPH. Stavba zbylých dvou tribun by měla přijít na řadu později, podle finančních možností města.

Výběrové řízení na stavební firmu bude dvoukolové. "V prvním kole se bude posuzovat kvalifikace uchazečů, to znamená jejich schopnost postavit stadion kvalitně a v termínech. K podání cenových nabídek budou ve druhém kole pak vyzváni pouze ti, kteří požadovanou kvalifikaci řádně prokážou," uvedl primátorův náměstek pro investice Jindřich Vedlich. Stanovena bude i minimální cena 370 milionů korun, aby žádných uchazeč nemohl nabídnout nereálně nízkou cenu. Město si na financování stavby nebude brát úvěr. Zaplatí ji z vlastních peněz.

Vítěz tendru by mohl být znám na podzim. "Průběh soutěže samozřejmě může termíny o nějaký týden posunout, ale pokud se podaří firmu vybrat bez zásadních komplikací, smlouva by mohla být podepsaná do konce roku a stavba by mohla skutečně začít hned po Novém roce," uvedl Vedlich.

Stadion pro téměř 10 000 diváků by měl sloužit i jako multifunkční aréna pro pořádání kulturních akcí pod širým nebem. Do hlavní části stadionu se bude nově vstupovat z Malšovické ulice od sousedního koupaliště Flošna, u tribun přibudou také parkoviště.

Souběžně s první fází stavby bude město připravovat druhou etapu. V rámci ní by měla vyrůst jižní tribuna s přilehlým parkovištěm a prostory pro policii a východní tribuna.

Město původně předpokládalo, že zastupitelé vypsání soutěže projednají na jaře. Zdržení Vedlich zdůvodnil pozdním dodáním projektové dokumentace, zpřesňováním položek výkazu výměr v projektu a komplikovaností projektu.

Loni na podzim ze západní tribuny zmizela střecha, sedačky, komentátorské stanoviště a beton na povrchu pískového valu. Kapacita stadionu bez západní tribuny klesla ze 7000 na 4500 diváků.