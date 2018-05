Jako malé mistroství světa, říká o All Stars Cupu patron Šmicer

Zná ho celý svět, mladí fotbalisté ho obdivují. A chtěli by prožít kariéru jako on. Není divu, že slávistické štístko Vladimír Šmicer, vicemistr Evropy 1996 a vítěz Ligy mistrů 2005 s anglickým Liverpoolem, je patronem skvěle obsazeného turnaje hráčů do 16 let All Stars Cupu, jehož jubilejní 10. ročník proběhne v červnu.



"Vím o něm už řadu let, nevím sice, ve kterém roce jsem se stal jeho patronem, všechny ročníky jsem určitě v této roli neabsolvoval, ale je to skvělá akce," sklání turnaji poklonu bývalý český reprezentant, který má jeden start i za federální československý tým. "Rád se dívám na zápasy ve skupinách a vždycky se těším na finále."



Turnaj považuje za mimořádně zdařilý nápad. "All Stars Cup je dost výjimečný a vím, jak je v cizině ceněný," upozorňuje na jeho široký mezinárodní přesah. "Zúčastňují se ho týmy z celého světa a úroveň je opravdu vysoká. Je skvělé, že taková konfrontace mezi mládežnickými družstvy u nás existuje," vyzdvihuje jeho hodnotu. "Připadá mi to jako malé mistrovství světa klubů," nachází přirovnání.



Při pohledu na listinu letošních účastníků se mu zalesknou oči. "Opět přiletí Barcelona, tu už na něm pamatuju," neunikne mu potvrzení přihlášky slavného katalánského skvostu. "A pak Paris Saint-Germain, německé kluby, bývaly tu i anglické," vypočítá. "Pro naše kluky je fantastické, že mohou hrát proti takovým soupeřům."



Při turnaji se setkal i s osobnostmi, které poznal během své bohaté kariéry. Jednou z nich byl bývalý francouzský záložník Benoît Cauet, jenž hrál i za několik italských týmů včetně slavného Interu Milán. A pro jeho mládež nyní pracuje. "Pamatuju si ho z doby, když jsem hrál ve Francii, tam jsme se potkávali," připomíná si Šmicer angažmá v Racingu Lens (1996-1999). "On hrál za Paris Saint-Germain," vybavuje si. "Je příjemné, když se potkám s hráči z mé aktivní doby, kteří se věnují mládeži," oceňuje nynější práci francouzského kolegy. "Krásně jsme si popovídali," pochvaluje si český internacionál.



Pro mladé kluky je Šmicer velkým vzorem, i když naskýtá se otázka: vědí vůbec, kdo je a čeho dosáhl? "Někdo ano, ale některým to musejí trenéři připomenout," přiznává. "Já vyhrál Ligu mistrů s anglickým Liverpoolem před třináct lety, to je už nějaký čas," uvědomuje si, jak ten čas pádí. A magické mistrovství Evropy v Anglii, na němž český tým získal stříbrné medaile, se hrálo před dvaadvaceti lety...

Účastníci jubilejního ročníku Zahraniční

FC Porto (obhájce), FC Barcelona, Paris SG, Hertha Berlín, SC Gabala, Zenit Petrohrad, Besiktas Istanbul, Avispa Fukuoka, Chivas Guadalajara

Čeští

Slavia Praha, Bohemians Praha, Dukla Praha, Viktoria Plzeň, 1. FC Slovácko, Fastav Zlín, Zbrojovka Brno