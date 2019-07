Jaroslav Klíma lituje, že nelze hrát na Vyšehradě, ale Strahov se mu líbí

Nováček FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Slavoj Vyšehrad nemůže hrát na svém stadionu, hostuje na Stadionu Evžena Rošického na Strahově. "Je mi to moc líto, ale nedá se nic dělat," přijímá tento úděl s nadhledem boss vyšehradského klubu Jaroslav Klíma.

Není vám líto, že A mužstvo opouští domácí hřiště na Vyšehradě?

Je mi to líto, a moc. Je to domovský stadion. Mám k Vyšehradu osobní vztah, pocházím sice z Vinohrad, ale hrál jsem tu odmalička. Ve 3. třídě jsem dělal talentované zkoušky na fotbalovou školu pana Karbana, myslím, že to byla první sportovní škola tohoto zaměření ve východním bloku. Na Vyšáku (Vyšehrad) jsem byl od devíti do sedmnácti, pak mě fotbalová kariéře zavála jinam, ale ve třiceti jsem se vrátil. Jako hráč, ale pak to na mě od roku 1999 celé spadlo. Chtěli bychom hrát na Vyšehradě, ale nedá se nic dělat, vzhledem k technickým požadavkům, které je nutné v profesionální soutěži splnit. Jde především o rozměry hřiště, nemáme kam umístit výběhové zóny. Musíme tedy hrát na Strahově, kde se však cítíme dobře, jako doma, nebereme to jako azyl. Jsme na něm sami v ročním pronájmu, máme vlastní zázemí.

Usiloval jste o možnost hrát na Vyšehradě?

Byl bych hrozně rád, kdyby to šlo, ale je to nereálné. Z jedné strany ulice, z druhé strany ulice, není kam se hnout. Starám se o klub přes dvacet let, vyřizuju veškerá stavební povolení, vím, co je možné. Nějaké představy, třeba přemostit silnici, to je opravdu nereálné.

Vylučujete tím, že se někdy vrátíte?

Nikdy není nic definitivní. Dají se dělat různé věci, za nějakých jiných podmínek, za jiného levelu peněz se může ledacos změnit.

Neuvažovali jste o bližší lokalitě? Kousek leží Děkanka, Nusle SK hrával i první ligu.

Máme tréninkový areál v Krči, tam by se nám líbilo. Na jaře jsme už hráli na Strahově a stadion se mi zalíbil. Má potřebné zázemí, kvalitní trávu, i svou historii. Bude mít na něm i předzápasové tréninky. Vztah jsme si ke Strahovu už našli.