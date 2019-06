Kamerun málem bojkotoval zápas. Francie vyřadila Brazílii

Fotbalistky Anglie porazily v osmifinále mistrovství světa 3:0 Kamerun a ve čtvrtfinále se střetnou s Norskem. Do průběhu zápasu ve Valenciennes několikrát zasáhl videorozhodčí, proti čemuž kamerunské hráčky protestovaly a málem utkání nedohrály. Ani tentokrát nedosáhnou na titul Brazilky, které po prodloužení vyřadila domácí Francie.

Domácí hráčky poslala do vedení krátce po přestávce skluzem v malém vápně Valerie Gauvinová, ale zanedlouho vyrovnala přízemní střelou Thaisa. V závěru druhé půle neplatil brazilský gól kvůli ofsajdu, v prodloužení Francouzky přečkaly další velkou šanci a po trestném kopu rozhodla ve 107. minutě nedůrazně bráněná kapitánka Amandine Henryová.

První gól utkání Anglie s Kamerunem vstřelila ve 14. minutě Steph Houghtonová a ve čtvrté nastavené minutě první půle svou čtvrtou brankou na turnaji zvýšila Ellen Whiteová. Její gól nebyl původně uznán kvůli ofsajdu, ale asistent u videa rozhodnutí změnil.

To vyvolalo první kamerunskou vlnu protestů. Africké hráčky se dlouho dohadovaly ve středovém kruhu a zdálo se, že ani nechtějí v duelu pokračovat. Jejich trenér Alain Djeumfa je ale uklidnil.

Brzy po přestávce přišel další kontroverzní moment, když VAR neuznal gól Ajary Nchoutové kvůli ofsajdu. Kamerunské hráčky se znovu začaly dohadovat s čínskou rozhodčí Liang Čchin a opět se zdálo, že snad ani nebudou hrát dál. Sůl do kamerunských ran ještě přisypala v 58. minutě pojišťovacím gólem Alex Greenwoodová.

V závěrečných sekundách se Kameruňanka Alexandra Takoundaová dopustila hrubého faulu na Houghtonovou a se štěstím vyvázla jen se žlutou kartou.

"Obávám se, že jsme viděli chování, které je na hřišti nepřijatelné. Ať už bychom vyhráli, prohráli nebo remizovali, mé hráčky by se takhle nechovaly. Musíte respektovat pravidla, rozhodčí a vyrovnat se s tím. Za to, co jsem viděl na trávníku, jsem se styděl. Ten zápas mě nebavil a nebavil ani mé hráčky," kritizoval chování Kamerunu anglický trenér Phil Neville.