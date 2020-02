Lipsko nemělo před zápasem dostatek stejných dresů

Ani problémy s dresy nepřipravily fotbalisty Lipska o vítězství nad Tottenhamem v úvodním osmifinále Ligy mistrů. Německý celek ve středu v Londýně vyhrál 1:0 a trenér Julian Nagelsmann se díky tomu stal rekordmanem soutěže, když jako nejmladší kouč dokázal vyhrát zápas ve vyřazovací části.

Premiéra v play-off Ligy mistrů však pro Lipsko, kde působí i český útočník Patrik Schick, nezačala dobře. Před zápasem totiž kustodi zjistili, že nemají dost stejných dresů pro celý tým. Někteří hráči proto nastoupili v trikotech se žlutým logem sponzora, další s bílým.

"Přišli jsme na to cestou na zápas. V autobuse nebylo dost kompletních sad dresů, byly v různých krabicích. Byla to trochu šlamastyka, ale před odvetou už to dáme do pořádku," řekl Nagelsmann, který rekordního vítězství ve vyřazovací části dosáhl ve věku 32 let a 211 dnů.

O vítězství nad oslabeným finalistou minulého ročníku, kterému chyběli nejlepší střelci Harry Kane a Son Hung-min, rozhodl gólem z penalty v 58. minutě Timo Werner. "Na konci jsme si trochu zahrávali, protože jsme nedokázali dát druhou branku," uvedl Nagelsmann.

"V prvním poločase jsme hráli velmi vyspělý fotbal a měli jsme dát víc branek. Hráli jsme trpělivě a nesnažili jsme se rozhodnout v prvních minutách, což se mladým týmům v zápasech venku často stává. Po přestávce jsme hru kontrolovali a za celých devadesát minut jsme si vítězství zasloužili," dodal kouč. Odveta v Lipsku je na programu za necelé tři týdny.