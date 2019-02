Mimořádná valná hromada FAČR má uvolnit členské příspěvky.

V úterý se v Nymburce uskuteční mimořádná valná hromada Fotbalové asociace ČR, která potřebuje uvolnit členské příspěvky, aby z nich mohla pokrýt náklady za první čtvrtletí letošního roku. Valná hromada bude také upravovat usnesení o rozdělování dotací a volit jednoho člena výkonného výboru.

FAČR potřebuje uvolnit členské příspěvky, než dorazí dotace od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. "Valná hromada vloni nepotvrdila nakládání s členskými příspěvky pro rok 2019. Potřebujeme je uvolnit, aby FAČR byla schopna tyto vlastní zdroje použít zaprvé k dofinancování přidělených státních dotací, protože v některých případech pracujete s určitým poměrem. A zadruhé pokrýt náklady v průběhu prvního kvartálu letošního roku," řekl novinářům předseda asociace Martin Malík.

"Lze předpokládat, že první prostředky ze strany MŠMT dorazí ve druhé polovině března. Je však žádoucí, aby FAČR byla schopna dostát svým závazkům například v oblasti úhrad trenérům za jejich práci i v únoru a březnu. Takže členské příspěvky by posloužily k pokrytí nákladů FAČR v této době, než obdržíme zdroje od MŠMT. V podstatě bychom se jenom vrátili do stavu, který panoval v minulých letech," doplnil Malík.

Druhým významným bodem bude v úterý hlasování o částečném zrušení usnesení z předloňské 19. valné hromady o distribuci dotací pro rok 2018, které neodpovídá platnému rozhodnutí ministerstva.

Od loňského roku se totiž změnilo přerozdělování dotačních prostředků a sportovní svazy na rozdíl od minulých let už prakticky nemohou přeposílat dotace do klubů a oddílů. "Je zapotřebí, abychom uvedli to rozhodnutí valné hromady a to, jakou cestou jsme financovali v loňském roce fotbalové hnutí, do souladu," podotkl Malík.

Na valné hromadě se bude rovněž volit jeden člen výkonného výboru za Moravu. Rozhodovat se bude o nástupci Pavla Blahy, který skončil v čele krajského svazu a ostatní předsedové z Moravy hromadě navrhují, aby byl ve výkonném výboru nahrazen.

Malík věří, že valná hromada bude mít hladký průběh. "Pevně doufám. Předpokládám, že debata by mohla nastat snad jen v oblasti peněz. Jsem přesvědčen, že si s kolegy dokážeme vše vysvětlit. Financování ze strany MŠMT není nijak ohroženo, nepředpokládám ani problémy v jiné oblasti," doplnil Malík.