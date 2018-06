Návrat legendy. Nedvěd si se synem zahrál za Skalnou

Po mnoha letech si dnes bývalý kapitán fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd zahrál soutěžní zápas za Skalnou, odkud pochází. Držitel Zlatého míče z roku 2003 si splnil sen, když si zahrál v jednom týmu se svým synem. Ani vicemistr Evropy z roku 1996 fotbalistům Skalné k úspěchu nepomohl, s Královským Poříčím B prohráli v utkání I. B třídy 1:4.

"Snažili jsme se. Chtěli jsme vyhrát, ale nešlo to. Byli lepší a my jsme si moc dobře nepřihrávali a to je pak těžké hrát fotbal," řekl po zápase Nedvěd. Za Skalnou hrál někdejší záložník Juventusu či římského Lazia po více než 30 letech a toužil před stovkami lidí zvítězit. Ale mnohanásobně vyšší návštěvnost na utkání než obvykle se zřejmě na výkonu domácího týmu podepsala. "Byli jsme zbrklí, chtělo to víc klidu a to se nám moc nedařilo," uvedl Nedvěd.

Zatímco na běžné zápasy I. B třídy chodí jen skalní fanoušci, dnes se na legendu českého fotbalu přišlo podívat odhadem asi 1500 lidí. Dopravu ve Skalné proto musela řídit policie a auty se zaplnilo i pole před obcí. Klub připravil pro diváky i malé montované tribuny, aby lépe viděli.

Pětačtyřicetiletý Nedvěd nastoupil s číslem 11, jeho syn Pavel hrál s šestkou. Mladšího z Nedvědů trenér v úvodu druhého poločasu vystřídal.

Současný viceprezident Juventusu i devět let po skončení kariéry na hřišti dokazoval své fotbalové kvality, gól se mu navzdory několika šancím dát nepovedlo. V závěru zápasu si připsal jen žlutou kartu.

Nedvěd nevyloučil, že by si zápas za Skalnou někdy v budoucnu zopakoval. Kvůli pracovnímu vytížení však nechtěl odhadnout, kdy by se mu to mohlo povést.