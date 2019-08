Nejdůležitější a nejeuforičtější gól, řekl po obratu Bartek

Za nejdůležitější a nejeuforičtější gól v kariéře označil fotbalista Bohemians 1905 David Bartek svou trefu proti Olomouci. Jednatřicetiletý záložník v utkání 6. kole první ligy vstřelil branku ve čtvrté minutě nastavení a dokonal velkolepý obrat. Pražané zvítězili 3:2, přestože po 58 minutách prohrávali o dvě branky.

"Asi můj nejdůležitější gól a taky nejeuforičtější gól. Dát gól v nastavení za stavu 2:2 je krásný pocit, nepopsatelný. Emočně nejkrásnější," řekl novinářům Bartek.

Prosadil se přízemní střelou z vápna. "Ani nevím, jak jsem se tam procpal. Klasická moje klička, prorážečka, kdy se to tam nějak vykulilo a pak už jsem jenom chtěl překonat všechno, co stálo přede mnou. A zaplaťpánbůh se to podařilo," uvedl Bartek.

Sigma si náskok vypracovala po vlastní brance domácího gólmana Tomáše Fryštáka a proměněné penaltě Jakuba Plška. Navzdory nepříznivému stavu Bartek nepřestal myslet na obrat.

"Věřil jsem tomu, protože si nemyslím, že by nás Olomouc přehrávala. V první půli nám dali gól víceméně z ničeho. Neměli žádnou šanci, akorát ten centr se nějakým zázrakem dostal do sítě a potom ta penalta," uvedl odchovanec vršovického celku.

"Věřil jsem, že když budeme hrát dál, tak jsme měli spoustu času, a pak to Pody (Podaný) fantasticky trefil. To je hrozná pomoc, když si takhle pomůžeme standardkou. Pak jsme si pomohli druhou standardkou z rohu, když to tam Hulis (Hůlka) krásně trefil. Třetí gól byla taková třešnička na dortu, kterou jsme si zasloužili za to, jak jsme to odmakali a že jsme se nevzdali," prohlásil Bartek.

K obratu "Klokanům" výrazně pomohli fanoušci. "Nepřestali nám fandit ani za stavu 0:2, což je skvělé. S každým gólem se to stupňovalo. Hnali nás dopředu a patří jim velký dík. I to vítězství patří jim. Je to krásné takhle to otočit a vyhrát. Myslím si, že si fanoušci o tom budou celý týden povídat," konstatoval Bartek.

Na rozdíl od minulé sezony se Pražanům daří doma a nikoliv venku. Zatímco v Ďolíčku získali ze tří zápasů sedm bodů, na hřištích soupeřů si připsali tři porážky.

"Otočilo se nám to. Venku dostáváme spoustu gólů a neuhráli jsme tam ani bod. Když to takhle bude pokračovat, budu za to rád, protože hrajeme pro fanoušky. Minulá sezona byla doma hrozná. Jsem rád, že jim to teď vynahrazujeme a pokud to takhle bude pokračovat, bude to jedině dobře. Samozřejmě i s tím, že i z venkovních zápasů občas něco odvezeme," dodal Bartek.