Němci si zvolili do čela fotbalového svazu Kellera

Novým předsedou Německého fotbalového svazu se stal podle očekávání dosavadní šéf bundesligového Freiburgu Fritz Keller. Dvaašedesátiletý vinař, gastronom a hoteliér byl zvolen jednomyslně na tři roky, protikandidáta neměl.

Ve funkci Keller nahradil Reinharda Grindela, jenž odstoupil v dubnu kvůli aféře s nepřiznanými příjmy. Jeho další předchůdci Theo Zwanziger a Wolfgang Niersbach zase půjdou před soud kvůli možnému uplácení při přidělení pořadatelství mistrovství světa v roce 2006.

Keller řekl, že jedním z hlavních cílů bude vrátit svazu důvěru a vyvézt ho z krize. "Nebude to žádná One Man Show, mnoho lidí ponese zodpovědnost. Svaz je lepší než jeho pověst," řekl Keller, jenž všechny své úkoly představil pod heslem: Společně to dokážeme.

Po zvolení do čela svazu Keller funkci ve Freiburgu opustil.