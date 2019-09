Německý fotbalista Günter Netzer zářil s Beckenbauerem a Müllerem

Německý fotbalista Günter Netzer, který se narodil 14. září 1944, patřil v 70. letech minulého století mezi nejuznávanější ofenzivní záložníky světa. Dvojnásobný nejlepší fotbalista Německa z let 1972 a 1973 a někdejší tvůrce hry Borussie Mönchengladbach zazářil například na mistrovství Evropy v roce 1972, kde vytvořil nádherně sladěnou trojici s Franzem Beckenbauerem a Gerdem Müllerem a kde Němci získali zlaté medaile.

Netzer byl také členem vítězného týmu na mistrovství světa o dva roky později. Celkem sehrál 37 reprezentačních zápasů, v nichž vstřelil šest gólů. Za Borussii v rodném Mönchengladbachu hrál deset let (1963 až 1973) a dvakrát se s ní stal mistrem Německa. Potom tři sezóny oblékal dres španělského Realu Madrid, s nímž se stal rovněž dvakrát mistrem země. Aktivní kariéru ukončil v roce 1978 ve švýcarském klubu Grasshoppers Curych, fotbalu ale zůstal věrný.

Funkcionářskou dráhu ovšem nespojil s Mönchengladbachem, ale s klubem Hamburger SV, kde působil jako manažer až do poloviny 80. let. Do týmu dokázal přitáhnout trenérské hvězdy Ernsta Happela a Branka Zebece, za Netzerova působení hamburský kub třikrát vyhrál Bundesligu (1979, 1982 a 1983) a v roce 1983 to dotáhl až k vítězství v Poháru mistrů evropských zemí. Po odchodu z hanzovního města se Günter Netzer dal na sportovní marketing a stal se i uznávaným komentátorem fotbalu.