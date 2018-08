Německým pořadatelům bude šéfovat Lahm v případě pořádání.

Německá fotbalová asociace (DFB) udělala jedno velké rozhodnutí. Pokud Němci získají na konci září na starosti pořádání mistrovství Evropy v roce 2024, tak pořadatelům bude šéfovat někdejší obránce Philipp Lahm. Bek, který dovedl reprezentaci k mistrovskému titulu na světovém šampionátu v Brazílii před čtyřmi lety.

Na zvolení Lahna se shodli jak šéfové Německé fotbalové asociace, tak i prezident Bayernu Mnichov Uli Hoeness. Generální tajemník DFB Friedrich Curtius učinil z Lahma podle deníku Kicker již loni velvyslance v rámci prezentace Německa před nadcházející volbou pořadatele mistrovství Evropy, které se uskuteční 27. září. Prostřednictvím bývalého obránce nejúspěšnějšího německého celku i reprezentace, měl organizační štáb získat interakci s reklamními partnery.

"Philipp Lahm má zcela nový úkol," prohlásil po četných diskuzích Curtuis. V případě zvolení Německa jakožto pořadatele ME pro rok 2024, se stane šéfem organizačního výboru. V souboji o evropský šampionát musí ale Němci nejprve porazit Turecko. Pokud se tak stane, tak se Lahm podle Kickeru bude muset ihned obrátit na zástupce Evropské asociace fotbalových unií UEFA, aby ji předložil přesnou organizační i personální strukturu všech pořadatelů.

"Lahm je dostatečně schopný přijmout dlouhodobou odpovědnost od Německé fotbalové asociace," myslí si Curtuis. Podle generálního tajemníka by se na bývalého kapitána reprezentace měly přenést i veškeré sportovní kompetence na další témata mimo projektu ME 2024. Zvolení Lahma jako předsedy organizačního výboru kvitují i jeho bývalí spoluhráči z národního týmu. "On je vždy vysoce profesionální," říká na jeho adresu brankář Manuel Neuer. "Pokaždé, když měl něco vyřešit, tak s vysokou mírou profesionality," dodává.

Čtyřiatřicetiletý Lahm před rokem ukončil kariéru, během které odehrál za národní tým 113 zápasů a dal pět branek. V roce 2014 dovedl Němce jako kapitán k titulu mistrů světa, loni byl jako šestý fotbalista v historii jmenován čestným kapitánem německé reprezentace.

Na klubové úrovni Lahm nastupoval krátce za Stuttgart, jinak hrál výhradně za Bayern Mnichov. Také bavorský celek vedl jako kapitán, osmkrát s ním vyhrál bundesligu a v roce 2013 i Ligu mistrů. Po skončení kariéry začal spolupracovat s německým fotbalovým svazem a stal se tváří kandidatury na pořádání ME 2024.