Nová stavba bude dražší a nabere další zpoždění

Stavba nového fotbalového stadionu v Hradci Králové bude zhruba o 55 milionů korun dražší a vyjde na přibližně 605 milionů korun bez DPH. Nové výběrové řízení na stavební firmu by po úpravě projektové dokumentace mohlo být vypsáno ve druhé polovině letošního roku. Vítěz by, pokud vše půjde hladce, mohl být znám v prvním čtvrtletí roku 2020, což řekl náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS). Loni město na stadion vypsalo dva tendry, ale oba zrušilo. Původně radnice mínila, že stavba by mohla začít začátkem letošního roku.

Poslední tendr na stadion zrušilo loni v listopadu nové vedení města tvořené koalicí ANO, ODS a Změny pro Hradec. Radnice si nechala následně zpracovat dva posudky na posouzení projektu, ceny stavby a přepočet nosné konstrukce. "Posudky ukázaly zásadní podcenění finanční stránky a závažné nedostatky v dokumentaci. Ta není v souladu se zadáním objednatele," uvedl Bláha. Podle něj proto nyní bude město jednat s projektantem o provedení úprav dokumentace v rámci reklamace.

Záměrem města bude následně vypsat soutěž na stavbu celého stadionu naráz, zatímco dosud se uvažovalo pouze o výstavbě dvou tribun a nového trávníku. Zbylé dvě tribuny se měly stavět později podle finančních možností města. Stavba celého stadionu naráz by proti rozdělení na etapy měla podle Bláhy ve výsledku stát méně peněz. Radnice také bude chtít soutěž pro její urychlení uspořádat jako jednokolovou místo dosavadní dvoukolové. Maximální cena pro tendr by podle Bláhy měla být nastavena na 605 milionů korun. "Konečné slovo v postupu stavby stadionu budou mít zastupitelé," upozornil Bláha.

Bláhův předchůdce na místě investičního náměstka Jindřich Vedlich (Slušná politika a Hradečtí patrioti, dříve TOP 09) názory o chybně zpracované dokumentaci ke stavbě odmítl. "Podle zpracované projektové dokumentace šlo stadion postavit," řekl ČTK Vedlich. Již dříve označil zrušení tendru na stadion za chybu.

Poslední tendr na dvě tribuny a trávník měl stanovenou maximální cenu 400 milionů korun. Podle Bláhy byla však tato cena podhodnocená a reálnější byla cena 550 milionů korun, s níž se přitom původně kalkulovalo pro stavbu celé arény se všemi čtyřmi tribunami. Prodražení by vyvolalo například rozdělení stavby na dvě etapy, čemuž se chce město v nové soutěži vyhnout. Postavení jen dvou tribun a trávníku bylo podle Bláhy špatným řešením i proto, že by Fotbalová asociace ČR údajně na takto neúplném stadionu bez alespoň tří tribun ani nedovolila hrát mistrovské soutěže.

Stadion by měl mít kapacitu 10 000 diváků. Pokud by se projekt upravil tak, že by stadion mohl sloužit i jako multifunkční aréna například pro pořádání kulturních akcí, mohlo by město podle Bláhy na jeho stavbu získat dotaci. V letošním rozpočtu si Hradec na stavbu stadionu vyčlenil 180 milionů korun.

Stavba stadionu má být největší investicí města za poslední léta. Více než 15 let připravovaný stadion má vzniknout na místě nevyhovujícího všesportovního stadionu z roku 1960.