Argentina i s Messim padla, nestačila na Kolumbii

Fotbalisté Kolumbie zaskočili na jihoamerickém šampionátu Argentinu a tým kolem hvězdného Lionela Messiho v úvodním utkání skupiny B v brazilském Salvadoru porazili 2:0. Připsali si tak první výhru nad dvojnásobnými mistry světa po dvanácti letech.

Skóre dlouho bezbrankového utkání otevřel v 71. minutě střelou k tyči Roger Martínez po dlouhém pasu Jamese Rodrígueze. Pojistku přidal několik minut před koncem zblízka další střídající hráč Duván Zapata. "Víme, že jsme Argentinu dlouho neporazili, a jsme nadšení. Je to skvělý výsledek, ale čeká nás ještě hodně těžkých zápasů," řekl Zapata.

Messi promarnil největší šanci krátce před Martínezovým gólem, když se netrefil z dorážky. Barcelonský útočník také převedl skvělé sólo do pokutového území, ale nedostal se ke střele.

"V druhém poločase jsme byli lepší než Kolumbie. Zrovna když jsme hráli nejlépe, soupeř skóroval z protiútoku. Ze zápasu si odnesu to, že jsme se dokázali přizpůsobit a zlepšit se v druhém poločase. Možná to nezní jako nic zvláštního, ale pomůže nám to v dalších zápasech," řekl argentinský trenér Lionel Scaloni, jenž také kritizoval kvalitu trávníku na stadionu v Salvadoru.

Dalšími dvěma týmy ve skupině B jsou Paraguay a host Katar, které se střetnou v neděli ve 21:00 SELČ.