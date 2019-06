Barcelonské duo řádilo v generálce na Copu Américu

Fotbalistům Argentiny a Uruguaye se vydařily generálky na jihoamerický šampionát, který začne v pátek v Brazílii. Argentinci zdolali v San Juanu Nikaraguu 5:1, Uruguay vyhrála v Montevideu nad Panamou 3:0. Hlavními postavami byli spoluhráči z Barcelony Lionel Messi a Luis Suárez.

Messi ve 36. minutě předvedl svůj typický průnik soupeřovou obranou, při němž oklamal hned čtyři protihráče.

Gooooooooooool, Messi got tired of so many missed opportunities and cut to half defense of Nicaragua to put in advantage to @Argentina with a great goal pic.twitter.com/SgbN4MjJgP