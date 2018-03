Češi se těší na silný tým Uruguaye v čele s Cavanim a Suárezem

Českou fotbalovou reprezentaci čeká v pátek duel China Cupu proti výběru Uruguaye. Tým z Jižní Ameriky přiletí na turnaj v silné sestavě, a tak není divu, že v české výpravě vládne nadšenost a vzrušení.

Na srazu české reprezentace se k soupeři vyjádřil záložník Antonín Barák. "Bude to dobrá prověrka, všichni se na to těšíme. Mluví se hlavně o Cavanim a Suárezovi, ale ten tým je skvěle složený. Co mám zkušenosti z Itálie, tak je tam obrovská kvalita. Je to silný tým a zápas nám hodně ukáže," řekl hráč italského Udine.

Uruguayský národní tým vede od roku 2006 kouč Óscar Tabárez. Od doby, co reprezentaci převzal, prožívají jihoameričtí bojovníci úspěšnou éru. Třikrát v řadě postoupili na mistrovství světa. Na MS v roce 2010 skončili čtvrtí a Diego Forlán se dělil o první místo v tabulce krále střelců. V roce 2011 dokonce Uruguay vyhrála mistrovství Jižní Ameriky.

Na otázku, jak pokrýt hráče kalibru Cavaniho nebo Suáreze, odpovídal brankář Jiří Pavlenka. "Jsou to top hráči. Před zápasem se podíváme na rozbor a pak uvidíme, jestli to v zápase pomůže," dodal s úsměvem. "Při rozborech si ukazujeme, jak střílí nebo jak napadají, aby člověk věděl, jak může rozehrávat. Také se snažím poznat, jak protihráči přemýšlí, ale každý zápas je jiný a ty situace můžou být zcela odlišné. Ale na to, jestli střílí za vápnem, nebo až v něm, na to při zápase nemyslíte," popsal předzápasovou přípravu gólman Werderu Brémy.

Situaci s přípravou na zápas však českému výběru komplikuje odložený odlet do Číny. Kvůli technickému problému na letadle nemohla výprava vedená Karlem Jarolímem odcestovat v plánovaný čas, tedy v úterý dopoledne. "Je to komplikace, protože jsme tam chtěli být co nejdřív. Ale bohužel realita je taková a musíme to brát tak, že tyhle věci neovlivníme," uvedl trenér českého výběru.