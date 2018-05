Guerrero u šéfa FIFA neuspěl. Kvůli kokainu tak přijde o MS

Kapitán Peru Paolo Guerrero navzdory všem snahám přijde o mistrovství světa v Rusku. Čtyřiatřicetiletý útočník neuspěl u předsedy FIFA s prosbou, aby mohl navzdory trestu za doping startovat na šampionátu. Gianni Infantino měl sice pro fotbalistu pochopení, ale současně uvedl, že s výrokem nejvyššího sportovního soudu nemůže nic udělat.

Peru postoupilo na první světový šampionát od roku 1982 a Guerrero těžce nesl, že by na něm měl chybět. Klíčový útočník své země byl pozitivně testován na kokain po říjnovém kvalifikačním utkání s Argentinou. Mezinárodní sportovní arbitráž CAS Guerrerovi zastavila činnost na 14 měsíců a dala za pravdu světové antidopingové organizaci WADA, která požadovala zpřísnění původního trestu.

FIFA původně Guerrerovi zastavila činnost na rok, u odvolací komise si vymohl zkrácení trestu na polovinu. U CAS žádal o jeho úplné zrušení. Do věci se před pár dny vložil i peruánský prezident Martin Vizcarra. "Účast na mistrovství světa byl můj velký sen a vždy jsem dělal maximum pro to, aby se stal skutečností," uvedl Guerrero, jemuž se kokain dostal do těla bez jeho vědomí z čaje.

Kapitán Peru se proto obrátil na Infantina, který se kvůli tomu dnes sešel s šéfem peruánského svazu Edwinem Oviedem. "Předseda FIFA vyjádřil hluboké pochopení pro Guerrerovo zklamání, nicméně také zdůraznil, že trest byl arbitráží vynesen na základě odvolání proti verdiktu nezávislé komise FIFA," uvedla FIFA v prohlášení.

Nepomohlo ani to, že za bývalého hráče Bayernu Mnichov či Hamburku se nezvykle postavili i soupeři Peru ve skupině. Kapitán Austrálie Mile Jedinak spolu s lídry Dánska Simonem Kjaerem a Francie Hugem Llorisem zaslali na FIFA dopis, v němž žádají o přerušení Guerrerova trestu. "Prosíme o soucit a spravedlivé řešení, které umožní Guerreovi dosáhnout vrcholu jeho kariéry," uvedli mimo jiné soupeřovi kapitáni.