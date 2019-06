Penaltová sága pokračuje. Před play-off se změnila pravidla

Největší kontroverze se na probíhajícím ženském mistrovství světa ve fotbale točí kolem pokutových kopů a systému VAR. Po dalším sporném zásahu videa tak sáhla pravidlová komise k úpravě regulí. S předstihem zareagovala i anglická Premier League.

Podle nových pravidel platných od 1. června musí mít brankář či brankářka v době zahrání pokutového kopu alespoň jednu nohu na brankové čáře. Na striktní dodržování a zpětnou kontrolu systémem VAR doplatily v průběhu turnaje už fotbalistky Jamajky a Nigérie.

Zatím nejcitelněji ale zasáhl tento problém fotbalistky Skotska. Ostrovní celek vedl nad Argentinou ještě v 74. minutě 3:0 a mířil k postupu do vyřazovací fáze. Argentinky ale dvěma góly snížily a v nastaveném čase dostaly šanci vyrovnat z pokutového kopu.

První penaltu skotská brankářka Lee Alexanderová zlikvidovala, nicméně videorozhodčí ji usvědčil z porušení pravidel. Brankářka viděla žlutou kartu a penalta se opakovala.

Idea that a ‘keeper must perfectly judge a penalty to the exact millisecond is completely unrealistic. Nigeria and Scotland both penalised for a matter of inches. All penalties will end up being retaken if that’s the rule. Absolutely chaotic. pic.twitter.com/B429s69ZT5