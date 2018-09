Šilhavý se radil s Brücknerem. Nové hráče zkoušet nehodlá

Nový trenér českých fotbalistů Jaroslav Šilhavý už v minulosti národního týmu působil jako asistent Karla Brücknera, se kterým u reprezentace strávil sedm let. A právě s úspěšným koučem se před tím, než kývnul na nabídku Fotbalové asociace ČR, radil.

"Byla to velká škola a teď je to velká výhoda," řekl na dnešní tiskové konferenci na Strahově Šilhavý, který u národního týmu zažil mimo jiné generaci kolem Pavla Nedvěda a vystoupení na Euru v roce 2004. "Dokonce jsem o tom s panem Brücknerem mluvil a probírali jsme to. Řekl mi: Jdi do toho, máš na to," dodal.

Šestapadesátiletý Šilhavý nyní u reprezentace nahradil Karla Jarolíma, který skončil po rekordním debaklu 1:5 v přípravě v Rusku. "Přiznám se, že jednání bylo docela rychlé. Nejdřív se spekulovalo v kuloárech a najednou to vzalo takový fofr a jsem rád, že si mě vedení vybralo. Je to velký závazek," uvedl kouč mistrovských celků Liberce s Slavie.

Na aklimatizaci Šilhavý moc času nemá, protože už v říjnu čeká národní tým Liga národů na Slovensku a na Ukrajině. "Je to docela rychlé, v pátek už se musí dělat předběžná nominace pro zahraniční hráče. Už v sobotu jsme se proto rozjeli do Německa, kde jsme viděli dva zápasy. S některými hráči jsme mluvili napřímo, s jinými po telefonu," uvedl.

Především kvůli tomu, že nezbývá moc času, tak proti Slovensku ani proti Ukrajině Šilhavý velké změny nechystá. "Zápasy jsou strašně blízko, takže hlavně zjišťujeme hráče, kteří budou k dispozici. Na tom postavíme systém. Něco už máme v hlavě a až na případné drobné korektury bychom se toho chtěli držet," prohlásil.

Národnímu týmu chybí lídři

Podle Šilhavého chybí národnímu týmu především lídři, kteří by mužstvo táhli, když se mu nedaří. "Mluvil o tom i Karel Jarolím, že byl problém, když se zranili klíčoví hráči. Ale lídři chybí obecně i v lize, nebo je jich hrozně málo," poznamenal Šilhavý.

"Proto náš výběr bude zaměřen na charakterní hráče, protože čím víc tam bude hráčů, co se při špatném průběhu neschovají, tak tím líp pro tým. Typ jako byl Tomáš Sivok, ale tím neříkám, že bude v nominaci. Ale je to ten typ - mluvil v kabině i na hřišti," uvedl.

"Konkrétní jména je předčasné skloňovat. V tuhle chvíli je možné všechno, i když si nedovedu představit, že by za tu krátkou dobu někdo vyletěl natolik, aby byl v nominaci. V první fázi nikoho zkoušet nebudeme, ale budeme vycházet z hráčů, co už v týmu byli," dodal.

Nový kouč také nechtěl blíže hodnotit předchozí výkony reprezentace. "Všichni víme, že u reprezentace je role trenéra spíš jako kouč-manažer. Výběr hráčů, nominace podle toho jestli hrají v klubech. To je směrodatné a pak vytvoří kostru. Nechci říkat, že pod Karlem se hrálo takhle, že to bylo špatně a my to budeme dělat jinak," prohlásil.