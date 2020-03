Účel je víc než zisk. O tom, jak Čeferin s kolegy obětoval Euro

Evropská fotbalová unie učinila podle svého předsedy Aleksandera Čeferina největší oběť, když kvůli pandemii koronaviru odložila letní mistrovství Evropy na příští rok. Slovinský funkcionář pochválil za spolupráci všech 55 členských asociací, s jejichž zástupci se UEFA v úterý prostřednictvím videokonference na posunutí Eura domluvila.

"UEFA jako řídící orgán evropského fotbalu učinila největší oběť. Odložení Eura 2020 s sebou přináší obrovské náklady. Ale uděláme vše, abychom zajistili, že zásadní financování mládežnického a ženského fotbalu i rozvoje fotbalu v 55 zemích nebude ovlivněno. Účel je víc než zisk, to byl náš hlavní princip, když jsme přijímali toto rozhodnutí pro dobro evropského fotbalu," citoval Čeferina web UEFA.com.

Do odvolání byly přerušeny všechny pohárové soutěže včetně Ligy mistrů a Evropské ligy. Březnový reprezentační termín včetně play-off o ME je odložen na červen. UEFA také vyzvala členské země, aby se pokusily dohrát domácí soutěže, které byly kvůli opatřením proti nákaze koronavirem přerušeny.

"Zdraví fanoušků, zaměstnanců a hráčů musí být naší hlavní prioritou. V tomto duchu UEFA předložila různé návrhy, jak by se v této sezoně mohly soutěže bezpečně dohrát. Jsem hrdý na odpověď kolegů napříč evropským fotbalem. Byl tady opravdový duch spolupráce. Každý pochopil, že musí něco obětovat, abychom společně dosáhli nejlepšího výsledku," řekl Čeferin.

Odložení Eura podle médií bude UEFA stát asi 8,2 miliardy korun a Evropská fotbalová unie tuto částku bude požadovat po jednotlivých ligových soutěžích a klubech jako kompenzaci.

Šampionát poprvé v historii mělo hostit 12 zemí. Poté, co v Evropě propukla pandemie koronaviru a řada vlád zavedla přísná opatření včetně omezení volného pohybu lidí, se však stávala představa konání turnaje v původním termínu od 12. června do 12. července stále méně pravděpodobná. Po ročním odkladu se ME uskuteční ve stejném formátu i ve stejných zemích od 11. června do 11. července 2021. Podle Čeferina si výjimečný ročník Eura žádá nejlepší možné podmínky bez drastických omezení.

"Fotbal je povznášející a mocná síla naší společnosti. Evropský fotbalový festival na prázdných stadionech s opuštěnými fanouškovskými zónami, když kontinent sedí doma v izolaci, to je neradostná představa. Nemohli jsme připustit, aby takhle vypadaly oslavy 60. výročí soutěže," prohlásil šéf UEFA.

"Na detailech se bude v následujících týdnech pracovat, ale my se shodli na základních principech, a to je obrovský krok kupředu. Všichni jsme ukázali, že jsme zodpovědnými lídry. Demonstrovali jsme solidaritu a jednotu," dodal Čeferin.