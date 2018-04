V pravou chvíli. Německu se před MS vrací opora

Německý brankář Manuel Neuer se poprvé po zlomenině nohy ukázal na tréninku Bayernu Mnichov. Po více než půl roční pauze se reprezentační gólman vrací zpět do procesu a rád by se dostal co nejdříve do své bývalé formy. Německo bude svého kapitána na nadcházejícím mistrovství světa potřebovat v plné síle.

Dvaatřicetiletá opora Bayernu Mnichov utrpěla zlomeninu nohy za poslední rok třikrát. Jeho zranění způsobilo, že se v letošní sezóně Bundesligy objevil v brance Bayernu pouze třikrát, naposledy 16. září při výhře proti Mainzu. Po operaci se očekávalo, že se Neuer vrátí do tréninku v lednu. Rekonvalescence však trvala mnohem déle a německý brankář bude rád, pokud ještě zasáhne alespoň do jednoho utkání tohoto ročníku německé ligy.

Předsezónní týmová dvojka se své úlohy ujala skvěle a šest zápasů před koncem soutěže je jasné, že Bayern obhájí titul. Sven Ulreich dokonce na Neurovém zranění "vydělal". Při absenci týmové jedničky se najednou stal důležitým článkem sestavy a německý mistr si ho zavázal novou smlouvou do roku 2021.

Co se týče reprezentace, tak trenér německého výběru Joachim Low ubezpečoval německé fanoušky, že Manu bude brzy připraven znovu chytat. "Všechno jde podle plánu", uvedl kouč na adresu své jedničky. Jeho slova potvrdil také šéf bayernské lavičky Jupp Heynckes, když prohlásil, že ohledně účasti svého kapitána na světovém šampionátu zůstává optimistický.

Němcům se v pravý čas vrátil lídr obrany. Dovede Neuer svoji zemi k obhajobě titulu z roku 2014?