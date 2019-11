Zase Anglie. S kým se ještě Češi utkají na Euru?

Skupina A (Řím, Baku): Turecko, Itálie, Wales, Švýcarsko. Skupina B (Petrohrad, Kodaň): Dánsko, Finsko, Belgie, Rusko. Skupina C (Amsterodam, Bukurešť): Nizozemsko, Ukrajina, Rakousko, vítěz play off Ligy národů D (Gruzie, Severní Makedonie, Kosovo, Bělorusko), nebo A (Island, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko). Skupina D (Londýn, Glasgow): Anglie, Chorvatsko, vítěz play off Ligy národů C (Skotsko, Norsko, Srbsko, Izrael), ČR. Skupina E (Bilbao, Dublin): Španělsko, Švédsko, Polsko, vítěz play off Ligy národů B (Bosna a Hercegovina, Slovensko, Irsko, Severní Irsko). Skupina F (Mnichov, Budapešť): vítěz play off Ligy národů A, nebo D, Portugalsko, Francie, Německo.