Slavia hlásí další odchod. Zmrhal má namířeno do Itálie

Fotbalisty pražské Slavie s největší pravděpodobností opustí záložník Jaromír Zmrhal. Reprezentační křídelník, který v pátek oslaví 26. narozeniny, dostal od vedení českého mistra svolení jednat s nováčkem italské ligy Brescií.

"Na začátku sezony dochází k dalšímu zúžení slávistického kádru, pravděpodobně dojde k uvolnění dvou hráčů na přestup nebo hostování. Jedním z nich je Zmrhal. Chvilku jsme negociovali cenu, ale na konci Jaromíra uvolňujeme. Jednak je to odchovanec, který pro klub strašně moc udělal. Už v minulosti na naše přání odmítl dvě nabídky přestoupit - jednou do bundesligy, jednou do Ruska. Má právo zkusit si zahraniční fotbal," řekl novinářům předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Vyhověl nám tehdy v situaci, kdy by jeho odchod klub sportovně poškodil. Dnes už k němu máme několik alternativních stejně kvalitních hráčů. Trenérský tým i sportovní ředitel doporučili souhlasit s přestupem. Já to v Jaromírově situaci rád udělám. Neprodáváme ho z ekonomických důvodů, ale z hlediska jeho sportovního růstu," dodal Tvrdík.

V červenci ze Slavie odešli elitní afričtí stopeři Simon Deli a Michael Ngadeu, oba zamířili do Belgie. Slovenský reprezentant Miroslav Stoch zamířil do PAOK Soluň, kde už v minulosti působil.

Třináctinásobný reprezentant Zmrhal se může v Brescii setkat s krajanem Alešem Matějů. Třiadvacetiletý obránce v Itálii rok hostoval z anglického Brightonu a mužstvu pomohl k postupu do Serie A. Poté v Brescii zůstal na přestup.