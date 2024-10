Slavia v Evropské lize remizovala s Ajaxem 1:1, vyrovnal Chorý

Fotbalisté Slavie ve druhém utkání hlavní fáze Evropské ligy doma remizovali s Ajaxem Amsterodam 1:1. Skóre otevřel Branco van den Boomen z penalty, o vyrovnání se postaral střídající Tomáš Chorý. Čtvrt hodiny před koncem byl vyloučen hostující Youri Baas, Pražané ale početní výhodu nevyužili.

Slavia přidala do tabulky čtvrtý bod po úvodní výhře 2:0 v Razgradu. Ajax v premiéře zdolal 4:0 Besiktas Istanbul.

Slávisté neprohráli ani ve čtvrtém pohárovém utkání s Ajaxem, přes který v roce 2007 postoupili ze závěrečného předkola poprvé do hlavní fáze Ligy mistrů, když venku zvítězili 1:0 a doma 2:1. V prosinci 2008 skončil zápas ve skupině tehdejšího Poháru UEFA v Amsterodamu 2:2.

Trenér Jindřich Trpišovský je se vstupem do soutěže s 36 účastníky spokojený. "Chtěli jsme dneska vyhrát, ale všechny zápasy v Evropské lize jsou těžké. Čekají nás teď dva těžké výjezdy (Bilbao a Frankfurt), proto jsme na úvod body potřebovali. S tak velkou tabulkou po pravdě nemám zkušenosti, jsem zvědavý, jak se bude vyvíjet. Věřím však, že pokud budeme hrát i nadále takhle kvalitně, tak nám postup neunikne," řekl kouč na tiskové konferenci po zápase.

"Remíza je určitě málo. Ajax možná trochu v první půli dominoval, měl tam víc náznaků akcí, z kterých mohli dát gól. Druhý poločas byl v naší režii. Ajax si asi chtěl vyzkoušet trávník, protože se jim tady dobře leželo. Trochu jsem čekal, že Ajax bude chtít vyhrát a ne zdržovat, ležet a nehrát fotbal. Jsem rád za náš přístup, chtěli jsme to rozhodně víc než oni. Od toho se musíme odrazit. Závěr patřil nám," uvedl autor gólu Chorý pro Nova Sport 5.

Pražané udělali v základní sestavě více změn, než trenér Trpišovský avizoval. Jen na lavičce zůstali Diouf, Bořil, Provod, Zafeiris či Chorý, naopak se dostalo na Zmrzlého, Prebsla, Micheze nebo Wallema.

Hosté se s absencí řady opor na začátku zápasu vyrovnali lépe. Kanonýr Brobbey v první šanci selhal, rána mu vůbec nesedla. Zmrzlý, hrající poprvé v sezoně od začátku, pak neobratným zákrokem fauloval Rasmussena, rozhodčí Treimanis nařídil penaltu a Van den Boomen ji proměnil.

Slavia postupně zvýšila obrátky. Na přední tyč si naběhl Chytil a míč špičkou kopačky tečoval těsně vedle. Zmrzlý poté těsně nedosáhl na Lingrův centr. Videorozhodčí také zkoumal zákrok na Prebsla, ale penalta se nekopala. Závěr poločasu patřil hostům. Stopeři Slavie nezareagovali na nákop brankáře Pasveera, po němž běžel Brobbey sám na Kinského, ale branku opět minul.

Po přestávce začali slávisté náporem. Michezova tečovaná rána už mířila do sítě, ale Pasveer předvedl výtečný zákrok. Po hodině hry připravil Trpišovský čtyřnásobné střídání a na hřiště poslal Provoda, Chorého, Dioufa a Juráska. Moc dlouho netrvalo, Jurásek odcentroval a Chorý hlavou vyrovnal. V 75. minutě byl po druhé žluté vyloučen Baas. Slávisté výhody jednoho muže navíc nevyužili, v závěru už se skóre nezměnilo.

"Vzhledem ke druhému poločasu je to asi ztráta. Myslím si, že jsme na ně měli. Potom už jenom zdržovali a hráli v deseti. Měli jsme nějaké závary, které jsme mohli do brány dorazit. Furt je to ale Ajax a cenná remíza. Myslím si, že bod se bude ještě hodit," řekl křídelník Ondřej Lingr.

Také trenér soupeře Francesco Farioli měl z výsledku smíšené pocity. "Bylo to složité, mohli jsme získat tři body, ale ukázalo se během zápasu, že si musíme vážit i jednoho. Slavia má v poslední době řadu pozitivních výsledků, daří se jí. Je těžké proti ní hrát," poukázal italský kouč Ajaxu.

Nizozemská média: Zápas rozdílných poločasů, v závěru Ajax bojoval o přežití

Nizozemská média označila čtvrteční duel druhého kola fotbalové Evropské ligy mezi pražskou Slavií a Ajaxem Amsterodam za zápas dvou rozdílných poločasů. Podle novinářů si musel Ajax sáhnout na dno sil, aby si z bouřlivého Edenu odvezl alespoň bod za remízu 1:1.

Skóre utkání otevřel v 18. minutě Branco van den Boomen z penalty, o vyrovnání se postaral v 67. minutě střídající Tomáš Chorý. Čtvrt hodiny před koncem byl vyloučen hostující Youri Baas, Pražané ale početní výhodu nevyužili.

"Ajax si odváží těžce vybojovaný bod. V Praze sice brzy vedl, po pauze se ale obraz hry změnil a v součtu s vyloučením může hovořit o štěstí, že skóre zůstalo 1:1," napsal deník De Telegraaf. "Po snadné výhře 4:0 nad Besiktasem si musel Ajax vydřít čtvrtý bod do tabulky s vypětím všech sil," přidal list Algemeen Dagblad.

Novináři připomněli, že kouč Jindřich Trpišovský udělal kvůli nabitému programu a nedělnímu derby se Spartou změny v sestavě. "Více než hodinu a půl před zápasem bylo jasné, že četnými zraněními oslabený Ajax si rozhodně nemůže stěžovat, že Slavii už za tři dny čeká derby proti největšímu rivalovi," podotkl De Telegraaf s tím, že vývoj utkání změnila střídání ve druhé půli.

"Hosté vstoupili do utkání skvěle, vypracovali si šance i první gól. Ve druhé půli jsme viděli jiný Ajax a především jinou Slavii. Závěrečné minuty už byly pouhý boj o přežití," uvedl magazín Voetbal International.

Deník Algemeen Dagblad pochválil atmosféru ve vyprodaném Edenu. "Fanatičtí fanoušci Slavie vytvořili výbornou kulisu, připravili si obrovské choreo a ani na vteřinu neustali v povzbuzování," napsal list.