Slávisté podstoupili kontrolní test na koronavirus

Fotbalisté Slavie se podrobili kontrolním testům na koronavirus po předchozím pozitivním nálezu u jednoho hráče a večer se chtějí vrátit k tréninku. Na twitteru o tom informoval předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík, který věří, že obhájci titulu budou moci v úterý začít obnovený ročník první ligy v Mladé Boleslavi.

"Děkujeme pražským hygienikům a Ústřední vojenské nemocnici Praha za skvělou a profesionálni spolupráci. Hráči, realizační tým a ostatní personál klubu (celkem 80 osob) nabrán a budeme věřit v negativní výsledek. Věříme, že budeme večer trénovat. A v úterý poprve po pauze hrát," napsal Tvrdík.

Pozitivní test na koronavirus u jednoho hráče Slavie se objevil v úterý. Nakažený fotbalista je v izolaci, tým na základě rozhodnutí pražské hygienické stanice do karantény nemusel. Do čtvrtka měli slávisté z preventivních důvodů klidový režim. Šéf vedoucího týmu ligové tabulky Tvrdík už dříve na twitteru uvedl, že po pátečním kontrolním testu se slávisté v pondělí podrobí dalšímu. V úterý má tým při návratu do restartované nejvyšší soutěže nastoupit v Mladé Boleslavi. I středočeský klub oznámil jeden případ nákazy, ale úterní kontrolní test v týmu další nemocné neobjevil.

Identitu pozitivně testovaných Ligová fotbalová asociace, kluby ani hygienické stanice neoznamují. LFA informovala, že od pátku do pondělí bylo na koronavirus otestováno 1442 osob z 32 klubů první a druhé ligy. Pozitivní případy byly dva, mladoboleslavský hráč stejně jako nakažený slávista neměl příznaky covidu-19.

Kluby první a druhé ligy musejí před obnoveným začátkem soutěže absolvovat dva testy v rozmezí pěti až šesti dnů. Výsledky druhého testu musejí být k dispozici 24 hodin před úvodním zápasem. Třetí test hráči a realizační týmy všech klubů podstoupí mezi základní částí a nadstavbou.

Sezona byla kvůli pandemii přerušena před polovinou března a znovu se rozběhne po více než dvouměsíční pauze sobotní dohrávkou 23. ligového kola mezi Teplicemi a Libercem. Zápasy 25. kola nejvyšší soutěže se mají hrát v úterý a ve středu. Slavia vede tabulku o osm bodů před Plzní.